Xenoblade Chronicles 2 behebt auf Switch 2 eines der nervigsten Dinge im Spiel

Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition enthält mehrere neue Features, die das Spielen des mitunter doch etwas zeitraubenden JRPGs einfacher machen. Eines davon wurde bisher nicht kommuniziert und ist dennoch ein echter Game-Changer.

Die Rede ist von den „Field Skills“ (Spezialtalente) der Klingen. Ihr erinnert euch sicher: Irgendwo in der Welt gibt es ein Event oder eine Barriere, das ihr nur auslösen oder die ihr nur beseitigen könnt, wenn eure Klingen die entsprechenden Fähigkeiten gelevelt haben.

Oft genug sagt Poppi am Ende aber „desu mo“ – was dazu führt, dass ihr eure Klingen neu ausrüsten und gegebenenfalls die Fähigkeiten Leveln müsst. Dann beginnt die Arbeit. Das betrifft vor allem die Fähigkeiten beim Kochen, aber auch zu niedrig gelevelte Sprungkraft-Fähigkeiten oder Nopon-Fähigkeiten können lästig werden.

Besonders lästig war diese künstliche Barriere nach einem Story-Event, in dem Klingen das Team verlassen – und dadurch eine Lücke in den Fähigkeiten hinterlassen. SpielerInnen von Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition in Australien und Neuseeland haben bereits herausgefunden, dass dieses System überarbeitet wurde.

Kein ewiges Klingenrüsten mehr

Wie genau, ist jedoch aktuell noch unklar. Offensichtlich werden jetzt nicht nur die ausgerüsteten Klingen bei den Skills einbezogen, sondern alle im Team befindlichen Klingen. So seht ihr es beispielsweise in kurzen Clips, die ein Twitter-Nutzer zusammengetragen hat. Das wäre eine erhebliche Erleichterung. So soll es nicht mehr nötig sein, für ein einzelnes Event das Team zu überarbeiten.

Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 erscheint heute. Wer Geduld hat, wartet auf die physische Version, welche am 1. Oktober erscheint und bei Amazon* vorbestellt werden kann. Auch wir bei JPGAMES werden in den nächsten Tagen einen Blick darauf werfen können und über die vielen kleinen und großen Verbesserungen berichten.

via Nintendo Everything, Reddit, Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo, Monolith Soft