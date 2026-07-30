Xenoblade Chronicles 2 behebt auf Switch 2 eines der nervigsten Dinge im Spiel

Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition enthält mehrere neue Features, die das Spielen des mitunter doch etwas zeitraubenden JRPGs einfacher machen. Eines davon wurde bisher nicht kommuniziert und ist dennoch ein echter Game-Changer.
Die Rede ist von den „Field Skills“ (Spezialtalente) der Klingen. Ihr erinnert euch sicher: Irgendwo in der Welt gibt es ein Event oder eine Barriere, das ihr nur auslösen oder die ihr nur beseitigen könnt, wenn eure Klingen die entsprechenden Fähigkeiten gelevelt haben.
Oft genug sagt Poppi am Ende aber „desu mo“ – was dazu führt, dass ihr eure Klingen neu ausrüsten und gegebenenfalls die Fähigkeiten Leveln müsst. Dann beginnt die Arbeit. Das betrifft vor allem die Fähigkeiten beim Kochen, aber auch zu niedrig gelevelte Sprungkraft-Fähigkeiten oder Nopon-Fähigkeiten können lästig werden.
Besonders lästig war diese künstliche Barriere nach einem Story-Event, in dem Klingen das Team verlassen – und dadurch eine Lücke in den Fähigkeiten hinterlassen. SpielerInnen von Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 Edition in Australien und Neuseeland haben bereits herausgefunden, dass dieses System überarbeitet wurde.
Kein ewiges Klingenrüsten mehr
Wie genau, ist jedoch aktuell noch unklar. Offensichtlich werden jetzt nicht nur die ausgerüsteten Klingen bei den Skills einbezogen, sondern alle im Team befindlichen Klingen. So seht ihr es beispielsweise in kurzen Clips, die ein Twitter-Nutzer zusammengetragen hat. Das wäre eine erhebliche Erleichterung. So soll es nicht mehr nötig sein, für ein einzelnes Event das Team zu überarbeiten.
Xenoblade Chronicles 2: Nintendo Switch 2 erscheint heute. Wer Geduld hat, wartet auf die physische Version, welche am 1. Oktober erscheint und bei Amazon* vorbestellt werden kann. Auch wir bei JPGAMES werden in den nächsten Tagen einen Blick darauf werfen können und über die vielen kleinen und großen Verbesserungen berichten.
via Nintendo Everything, Reddit, Bildmaterial: Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, Nintendo, Monolith Soft
7 Kommentare
Der Größte Kritikpunkt an Xenoblade 2 wird angegangen.
Dass heißt The World Might Be Healing.
Dass war ehrlicherweise der Größte Wermutstropfen am Spiel was mir so richtig auf die Nerven Gegangen sind.
Monolith Soft Bleiben einfach die Gigachads bei Nintendo. Richtige Entscheidung das Nintendo die aufgekauft hat.
Muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nie wirklich als nervig empfunden. War für mich halt einfach ein Vorgabe die man erfüllen musste um zusätzlich Wege freizuschalten., die jetzt nicht unmöglich zu erfüllen war. Zu not kam man halt später wieder. Aber das dies ja anscheinend vielen genervt hat sag ich ich zu den Verbesserungen auch nicht nein. Ich werde definitiv auch bald nochmal das Spiel durchspielen. Allein schon weil ich jetzt Momo und Kosmos richtig würdigen kann.
Also besonders später und auf Abwegen war das TIERISCH nervig. Wenn man nur Story gespielt hat vielleicht kaum.
Aber eine wichtige und grandiose Änderung ist das!
Ich finde, das ist eine wirklich sinnvolle Verbesserung, die den Spielfluss deutlich unterstützt.
Die Field Skills an sich fand ich als Spielmechanik nie schlecht, aber das ständige Umrüsten der Klingen für jede Kleinigkeit hat mit der Zeit einfach nur noch genervt.
Bei meinem zweiten Durchgang werde ich von dieser Änderung auf jeden Fall profitieren. Solche Quality-of-Life-Verbesserungen zeigen, dass Monolith Soft sich die Kritik der Community zu Herzen genommen hat. Genau solche Anpassungen machen ein ohnehin großartiges Spiel noch besser.^^
Ich muss gestehen, dass ich mich daran gar nicht mehr richtig erinnern kann. auch nicht daran, was mir besonders gut oder weniger gut gefallen hat. Deshalb werden mir Veränderungen wahrscheinlich nicht auffallen. Ich möchte die Story einfach noch einmal spielen und mal schauen wie sie mir nach der lagen zeit und nach dem Meisterwerrk von Teil 3 gefallen wird. Aber natürlich ist es super, dass es Verbesserungen beim Gameplay gibt.