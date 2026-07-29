Crazy Taxi: World Tour könnt ihr bald mit etwas Glück ein Wochenende lang anspielen

Crazy Taxi: World Tour bekommt einen geschlossenen Netzwerktest. Mit ein wenig Glück könnt ihr ab dem 11. September um 20:00 Uhr bis zum 13. September 20:00 Uhr das für 2027 angekündigte Spiel von SEGA auf PlayStation 5, Xbox Series und PC anspielen.

Erster Online-Multiplayer-Test

Ausgewählte SpielerInnen können zwei der besonders rasanten Online-Multiplayermodi des Spiels ausprobieren. Der Netzwerktest konzentriert sich auf den Online-Multiplayer: „Abhol-Rennen“ und „Cops und Taxis“ sind verfügbar, jeweils als Ranked Match oder Custom Match mit eigenen Lobbys und Regeln.

In „Abhol-Rennen“ treten bis zu sechs SpielerInnen gegeneinander an, um innerhalb eines Zeitlimits so viele Fahrgäste wie möglich abzusetzen und dabei möglichst viel Crazy Money zu verdienen. In „Cops und Taxis“ werden die Spieler in zwei Dreier-Teams aufgeteilt, die gegeneinander antreten. Es werden zwei Karten mit vier Charakteren sowie sechs Autos mit verschiedenen Tuning-Optionen verfügbar sein.

Ganz im Geist des Originals wird Crazy Taxi: World Tour die Tradition fortsetzen, Filialen bekannter realer Einzelhändler einzubauen. Da das neue Spiel die SpielerInnen auf ein weltumspannendes Abenteuer schickt, wird jede World-Tour-Map regionale Händler enthalten. Auf der amerikanischen West-Coast-Map gibt es beispielsweise bekannte Marken wie IHOP und Amoeba Music.

Der Netzwerktest wird auch Cross-Play zwischen Xbox Series, Xbox auf PC, PlayStation 5 und Steam unterstützen. Bewerbungen für die Teilnahme sind ab sofort bis zum 31. August möglich. Crazy Taxi: World Tour erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC über Steam sowie den Microsoft Store.

Falls ihr es nicht erwarten könnt, dann bleibt die Reise nach Köln. Dort wird das neue „Crazy Taxi“ bei SEGA in der öffentlichen Halle ebenfalls ausgestellt. Was SEGA in Köln noch so im Gepäck hat, erfahrt ihr hier.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Crazy Taxi: World Tour, SEGA