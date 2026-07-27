Hofft besser nicht auf ein Final Fantasy VI Remake – außer, ihr habt Lust auf fünf Teile

Ein Remake von Final Fantasy VI wird spätestens seit der Ankündigung der Remake-Serie zu Final Fantasy VII diskutiert – und zwar nicht nur unter Fans. Sogar im Unternehmen hätten immer wieder Leute danach gefragt, wie Yoshinori Kitase schon 2024 eingestand.

Allerdings: es wäre langwierig. Und es fehlen schlicht die Ressourcen, vor allem angesichts des Mega-Projekts namens Final Fantasy VII Remake. Später ruderte Kitase ein bisschen zurück. Es gäbe „sicherlich Möglichkeiten“ für ein Final Fantasy VI Remake. Und es gäbe ja auch keine eiserne Regel, nach der es ein „superrealistisches Foto-Real-Art“ Projekt sein müsse.

Beim Final Fantasy XIV Fan Festival am Wochenende in Berlin war ein Remake von Final Fantasy VI wieder ein Thema, diesmal war Yoshinori Kitase aber nicht dabei. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion nahm Naoki Yoshia Bezug auf die vielseitigen Remake-Wünsche von Fans.

An dem Panel nahm auch Naoki Hamaguchi Teil, der Leiter des Remake-Projekts von Final Fantasy VII. Selbiges findet bald mit einer Kollaboration seinen Einzug in die Welt von Final Fantasy XIV, weshalb Hamaguchi den weiten Weg nach Berlin in Kauf nahm.

Der Umfang ist immens

Naoki Yoshida warnte Fans, dass ein vollständiges Remake beispielsweise von Final Fantasy VI noch quälend länger sein könnte, als Fans es bereits gewohnt sind. „Natürlich verstehe ich die Gefühle der Spieler, aber man muss das schon bedenken“, sagte Yoshi-P. „Schaut euch Final Fantasy 6 an, das ist so ein unglaublich großes Spiel. Der Umfang ist einfach immens.“

Und das gelte auch für andere Spiele der Reihe wie Final Fantasy VIII oder IX. „Da ihr derzeit an der ‚Final Fantasy 7‘-Reihe arbeitet, verstehe ich natürlich, dass die Leute nach Remakes anderer Titel fragen. Aber wenn wir diese anderen Titel neu auflegen würden, müssten wir sie wahrscheinlich in vier oder vielleicht sogar fünf Teilen veröffentlichen.“

Und selbst wenn, für Naoki Hamaguchi ist das wahrscheinlich sowieso nichts. Der Tenor von Hamaguchi erst vor wenigen Wochen: Sein nächstes Projekt sollte zwar ein JRPG sein. Aber er suche eine Herausforderung, sei es Final Fantasy oder eine andere IP – und zwischen den Zeilen liest man irgendwie, dass es nicht unbedingt nochmal ein langwieriges Remake-Projekt sein muss.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VI, Square Enix