Neverness to Everness entfernt einen „mysteriösen Lichteffekt“ und Fans witzeln über „Buff“

In einem neuen Charakter-Gameplay-Video für den Charakter Iroi ist ein mysteriöses Licht verschwunden – und die freie Sicht auf eine pikante Stelle sorgt in der Folge für Diskussionen auf Social Media.

Der neue Charakter-Trailer für die Spielfigur Iroi ist seit wenigen Tagen zu sehen. Aber schnell stellt sich heraus, dass ein wichtiges „Beleuchtungsdetail“ in der internationalen Version des Videos von Neverness to Everness gegenüber der chinesischen Version fehlt.

In der zuerst auf der chinesischen Video-Plattform bilibili veröffentlichten Version war während intensiver Action-Szenen gelegentlich ein mysteriöses weißes Licht zu sehen, das zufälligerweise in bestimmten Situationen bestimmte Teile des Körpers verdeckte.

Diese Anpassung trat insbesondere dann auf, wenn durch die Kameraperspektive das Innere ihres Kleides sichtbar wurde. In der nun auf YouTube veröffentlichten (internationalen) Version ist dieses „mysteriöse Licht“ jedoch vollständig verschwunden, sodass die Animationen ohne Sicht-behindernde Anpassungen betrachtet werden können.

Freiwilliger „Lichteffekt“ für Bilibili als Grund vermutet

Da nicht davon auszugehen ist, dass dieser Effekt extra für die chinesische Version des Spiels eingebaut wird, ist die aktuell naheliegendste Erklärung, dass der Lichteffekt extra für den Trailer eingebaut wurde, um den Plattformrichtlinien auf Bilibili zu entsprechen.

Trotzdem sprechen erste Fans des Spiels davon, dass Iroi bereits vor der Veröffentlichung einen „Buff“ in der westlichen Version erhalten habe. Dabei ist Neverness to Everenss nicht unbekannt für derartige Anpassungen: Bereits bei Shinku wurde die Darstellung der Unterwäsche nach Fan-Feedback angepasst.

Ab dem 29. Juli wird Iroi, eine Heilerin mit Geister-Attribut, spielbar sein. Ihre Fähigkeiten sind bisher einzigartig im Spiel: Erstmals sind Flächenheilungen für das gesamte Team sowie die Wiederbelebung einzelner Teammitglieder möglich, ohne dafür Items einzusetzen. Für einige sind daher nicht die Animationen und das Kostüm der Grund, sie in ihr Team zu integrieren.

Das chinesische Video von Bilibili können wir aus Datenschutzgründen nicht direkt einbinden, deshalb verlinken wir es hier lediglich. Die Youtube-Version könnt ihr unten sehen.

Iroi im Video:

via Automaton Media, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio