Sony äußert sich erstmals zur anhaltenden Kritik zum Disc-Aus – und beruhigt Fans damit kaum

Vor etwa einem Monat hat Sony angekündigt, ab 2028 keine Discs mehr pressen zu wollen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf First-Party-Games. Auch bei Capcom, Bandai Namco, Square Enix und Co. gehen Fans des Haptischen dann leer aus, denn alle PlayStation-Discs werden von Sony gepresst.

Die Kritik zu dieser Entscheidung ist laut und langanhaltend – eine Reaktion von Sony stand bis heute aus. Im Rahmen der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen gab es nun aber ein erstes Statement. Finanzvorstand Lin Tao wurde zur Resonanz auf die Entscheidung befragt. Sie brachte Verständnis zum Ausdruck, aber stellte keine Abkehr vom Disc-Aus in Aussicht.

„Es gibt verschiedene Gründe für diese Entscheidung, wobei der wichtigste darin besteht, dass die Digitalisierung von Inhalten insgesamt voranschreitet – das ist der entscheidende Faktor“, so Lin Tao. Das gelte nicht nur für PlayStation, sondern für alle Arten von Inhalten.

„Wenn wir also über die Zukunft nachdenken – und wir haben viel Zeit und Mühe darauf verwendet und die Sache sorgfältig abgewogen –, sind wir zu diesem Schluss gekommen und werden nun mit Sorgfalt voranschreiten“, so Lin Tao weiter via Dolmetscher.

Kritik stößt auf Verständnis, aber …

Und weiter: „Zu dieser Entscheidung haben wir verschiedene Meinungen erhalten, und die Menschen vertreten dazu starke Standpunkte; wir verstehen, dass die Community uns diese Standpunkte mitgeteilt hat. Spiele werden von vielen Menschen geliebt. Sie sind eine beliebte Form der Unterhaltung und oft mit schönen Erinnerungen verbunden. Wir haben Verständnis für diese Emotionen.“

Man wolle dies berücksichtigen und weiterhin untersuchen, wie man Spielende im digitalen Ökosystem der Zukunft ansprechen könne. Doch das Disc-Aus hat nicht nur Auswirkungen auf die Community, sondern natürlich auch auf den Einzelhandel – unter anderem. Auch dazu wurde im Rahmen des Investorenmeetings nachgehakt.

„Was die Einzelhändler betrifft, gibt es regionale Besonderheiten, und mit jedem regionalen Partner versuchen wir, einen intensiven Dialog zu führen, damit wir letztendlich eine Win-Win-Situation erreichen“, sagte Tao. Sie verwies darauf, dass Publisher in einigen Märkten weiterhin physische Veröffentlichungen mit Codes ausliefern könnten.

Tao argumentierte – und das wird bei Investoren sicherlich auf offene Ohren stoßen –, auch mit der Erschwinglichkeit der Hardware. PlayStation sei im Vergleich zu Gaming-PCs erschwinglicher und Discs sehe man nicht als starken Differenzierungsfaktor. Playstation habe Stärken beim Kuratieren von Inhalten und der stabilen Spielumgebung.

Fans physischer Medien dürfte das kaum besänftigen

Fans physischer Medien dürfte das Statement sicherlich kaum besänftigen. Zuletzt hatten Teile der Community unter der Führung von Does it Play zu einem einwöchigen Boykott aller PlayStation-Services aufgerufen, um ein Zeichen zu setzen.

Für Furore sorgten auch die Äußerungen von Alanah Pearce, einer ehemaligen Mitarbeiterin von Santa Monica Studio, wonach Sony seinen Angestellten angesichts der Disc-Abkehr die „strengsten Social-Media-Richtlinien“ aller Zeiten auferlegt hat. Ein Video von Taos Statement findet ihr bei Twitter und das englische Originalskript bei Kotaku.

via Kotaku, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment