SEGA hat offenbar das neue Crazy-Game des Ex-Producers von Resident Evil 4 gerettet

Hiroyuki Kobayashi schlüpfte schon in frühen Jahren in die Rolle des Producers, leitete in dieser Funktion unter anderem Resident Evil 4, Killer7 und Dragon’s Dogma an. Seit einigen Jahren hat der ehemalige Capcom-Producer eine neue Herausforderung gefunden.

Er gründete GPTRACK50, ein neues Studio. Und zwar unter den Fittichen von NetEase. Was erstmal ziemlich cool aussah und natürlich vor allem Geld brachte, drohte lange Zeit auf die schiefe Bahn zu geraten. NetEase zog Projekten wie diesem nach und nach den Stecker.

Doch Hiroyuki Kobayashi und GPTRACK50 hielten durch. Wie wir heute wissen, auch dank SEGA. Die genauen Details sind unter Verschluss, aber die neue Pressemeldung stellt SEGA plötzlich als neuen Co-Publisher vor und gibt bekannt, dass SEGA den weltweiten Vertrieb und die Veröffentlichung übernimmt.

Mit anderen Worten: NetEase hatte offenbar kein Bock mehr, sonst hätte man es ja wohl selbst gemacht. In der aktuellen Pressemeldung findet NetEase keinerlei Erwähnung. Die offizielle Website von GPTRACK50 weist NetEase nach wie vor als Eigentümer des Studios aus. Aber vielleicht ist da noch mehr im Busch. Denkbar durchaus, dass sich NetEase auch von GPTRACK50 trennt – oder es schon getan hat.

GPTRACK50 hat Zukunft

Das neue Statement von Kobayashi lässt tief blicken – und verspricht eine Zukunft. „Wir freuen uns sehr und sind SEGA zutiefst dankbar für die Partnerschaft als Publisher und die Unterstützung dabei, den Spielern das erste von vielen Spielen von GPTRACK50 präsentieren zu können“, so Kobayashi.

Die Belohnung am Ende dieser sicherlich anstrengende Reise: Stupid Never Dies, ein Spiel, das genauso verrückt zu werden scheint, wie es klingt. Und es erblickt auch tatsächlich das Licht der Welt – mutmaßlich auch dank SEGA: GPTRACK50 teilte den 21. Oktober 2026 als geplanten Termin mit. Der Trailer dazu: crazy. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Artikel-Archiv!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stupid Never Dies, NetEase, GPTRACK50