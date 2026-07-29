So will Square Enix die „Open-World-Müdigkeit“ in Final Fantasy VII Revelation verhindern

Es gehörte nicht viel dazu, um zu erkennen, dass bei der Enthüllung von Final Fantasy VII Revelation im Juni der Fokus auf Gameplay und der Open-World lag. Absicht, wie Hamaguchi erklärt.

Hamaguchi erklärte schon vor Wochen, dass Revelation ein ganz anderes Gefühl von der Größe der Welt vermitteln wird, als es Final Fantasy VII Rebirth tat. Dafür sorgt allein schon die Highwind. Während die „Open-World“ nach wie vor unter vielen Videospielfans beliebt ist, gibt es auf der anderen Seite auch eine Fraktion, bei der eine gewisse Open-World-Müdigkeit eingesetzt hat.

„Es gibt derzeit viele Open-World-Spiele auf dem Markt, und [das Konzept der ‚Open-World-Fatigue‘] ist für mich ein sehr wichtiges Thema“, sagt Hamaguchi. Er erklärt: „Die Welt ist noch größer als in Rebirth, daher ist es für uns wichtiger denn je, sicherzustellen, dass es genügend Orientierungshilfen gibt, damit die Spieler keine Probleme haben, das zu genießen, was dieses Spiel zu bieten hat.“

Es würde zwar von persönlichen Vorlieben und unterschiedlichen Wahrnehmungen abhängen, aber auch Hamaguchi selbst habe schon die Erfahrung gemacht, in einer Open-World nicht zu wissen, wohin er gehen solle, was er tun oder gar wo er anfangen solle.

Jede Orientierungshilfe

„Für mich persönlich als Entwickler ist es sehr wichtig, den Spielern in Open-World-Spielen eine angemessene Orientierung zu bieten“, fährt Hamaguchi im Interview mit Eurogamer fort. Er erklärt, das Rebirth-Team habe den Spielern „einfach machen“ wollen, zu erkennen, wie viel Inhalt es gibt, und fügt ergänzt: „Diese Designphilosophie wird auch bei Revelation angewendet: Die Spieler erhalten alle Orientierungshilfen, die sie benötigen. Das ist etwas, worauf sowohl ich als auch das Entwicklungsteam bei der Gestaltung des Spiels besonders geachtet haben.“

Und da sind wir wieder bei der Highwind, von der aus man aus größter Höhe mit Fallschirmen abspringen kann. Kein klassisches Schnellreisesystem. „Nachdem man den Fallschirm geöffnet hat, muss man sich gewissermaßen auf sein Gedächtnis verlassen, um sicherzustellen, dass man tatsächlich an dem Ort landet, an den man gelangen möchte“, stellt er klar. Dies wird als „ein weiteres Beispiel für die Hilfestellung, die wir den Spielern geben, ohne sie zu sehr zu lenken“ bezeichnet.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix