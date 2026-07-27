Community plant große Boykott-Aktion: „PSBlackout“ soll Sony zum Umdenken bewegen

Die Ankündigung von Sony, ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen, schlägt weiterhin hohe Wellen. Seit Wochen reißen die Proteste in der Community nicht ab.

Unter offiziellen Beiträgen des Unternehmens häufen sich kritische Kommentare, leider auch vereinzelt zum Leidwesen kleinerer Entwickler. Petitionen sammeln Hunderttausende Unterschriften und viele Spieler kündigten bereits ihre PlayStation-Plus-Abonnements oder riefen andere dazu auf.

Nun folgt der nächste Schritt: Mit dem „PSBlackout“ plant ein Teil der Community die bislang größte koordinierte Boykott-Aktion gegen Sonys Entscheidung.

Eine Woche lang die PlayStation ausgeschaltet lassen

Initiiert wurde der Aufruf vom bekannten Twitter-Account Does It Play?, der sich seit Jahren für den Erhalt physischer Spiele und deren langfristige Spielbarkeit einsetzt.

In seinem Statement kritisiert der Account, Sony habe sich in den vergangenen Jahren immer weiter von seiner Kern-Community entfernt. Genannt werden unter anderem die Schließung beliebter Studios wie Bluepoint, die gescheiterte Live-Service-Strategie, das Ende zahlreicher Fan-Events, die fehlende Unterstützung für PSVR2 sowie der Umgang mit bekannten PlayStation-Marken. Das angekündigte Ende physischer Datenträger sei nun der berühmte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Deshalb werden PlayStation-Spieler weltweit dazu aufgerufen, ihre Konsolen vom 23. August (19 Uhr) bis zum 30. August (19 Uhr) komplett ausgeschaltet zu lassen. Ziel sei es, Sonys Nutzerzahlen und die Umsätze im PlayStation Store für diesen Zeitraum spürbar zu senken und so Druck auf das Management auszuüben.

Kann der Boykott überhaupt etwas bewirken?

Ob der PSBlackout tatsächlich Auswirkungen haben wird, bleibt allerdings fraglich. Zwar erhält die Aktion auf Plattformen wie Reddit und X viel Zuspruch, Beobachter zeigen sich jedoch skeptisch.

So weist unter anderem Insider Gaming darauf hin, dass Sonys Server-Infrastruktur ihre Kapazitäten dynamisch an die aktuelle Auslastung anpasst. Weniger aktive SpielerInnen könnten kurzfristig sogar geringere Betriebskosten bedeuten. Hinzu kommt, dass der Boykott in einer vergleichsweise ruhigen Veröffentlichungsphase stattfindet. Ein Streik rund um den Launch eines großen Exklusivtitels hätte vermutlich deutlich größere Auswirkungen.

Auch die Größenverhältnisse sprechen gegen einen nachhaltigen Effekt. Selbst die größten Petitionen gegen das Disc-Aus erreichen nur einen Bruchteil der über 120 Millionen aktiven PlayStation-Nutzer. Der Unmut innerhalb der Community ist zwar unübersehbar, viele Branchenbeobachter gehen jedoch davon aus, dass Sonys Entscheidung trotz der Proteste kaum noch rückgängig gemacht wird.

Für wie sinnvoll haltet ihr diese Protest-Aktion, und würdet ihr euch sogar an einer solchen beteiligen?

via PLAY3, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment