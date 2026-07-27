Community plant große Boykott-Aktion: „PSBlackout“ soll Sony zum Umdenken bewegen

Die Ankündigung von Sony, ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc zu veröffentlichen, schlägt weiterhin hohe Wellen. Seit Wochen reißen die Proteste in der Community nicht ab.
Unter offiziellen Beiträgen des Unternehmens häufen sich kritische Kommentare, leider auch vereinzelt zum Leidwesen kleinerer Entwickler. Petitionen sammeln Hunderttausende Unterschriften und viele Spieler kündigten bereits ihre PlayStation-Plus-Abonnements oder riefen andere dazu auf.
Nun folgt der nächste Schritt: Mit dem „PSBlackout“ plant ein Teil der Community die bislang größte koordinierte Boykott-Aktion gegen Sonys Entscheidung.
Eine Woche lang die PlayStation ausgeschaltet lassen
Initiiert wurde der Aufruf vom bekannten Twitter-Account Does It Play?, der sich seit Jahren für den Erhalt physischer Spiele und deren langfristige Spielbarkeit einsetzt.
In seinem Statement kritisiert der Account, Sony habe sich in den vergangenen Jahren immer weiter von seiner Kern-Community entfernt. Genannt werden unter anderem die Schließung beliebter Studios wie Bluepoint, die gescheiterte Live-Service-Strategie, das Ende zahlreicher Fan-Events, die fehlende Unterstützung für PSVR2 sowie der Umgang mit bekannten PlayStation-Marken. Das angekündigte Ende physischer Datenträger sei nun der berühmte Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Deshalb werden PlayStation-Spieler weltweit dazu aufgerufen, ihre Konsolen vom 23. August (19 Uhr) bis zum 30. August (19 Uhr) komplett ausgeschaltet zu lassen. Ziel sei es, Sonys Nutzerzahlen und die Umsätze im PlayStation Store für diesen Zeitraum spürbar zu senken und so Druck auf das Management auszuüben.
Kann der Boykott überhaupt etwas bewirken?
Ob der PSBlackout tatsächlich Auswirkungen haben wird, bleibt allerdings fraglich. Zwar erhält die Aktion auf Plattformen wie Reddit und X viel Zuspruch, Beobachter zeigen sich jedoch skeptisch.
So weist unter anderem Insider Gaming darauf hin, dass Sonys Server-Infrastruktur ihre Kapazitäten dynamisch an die aktuelle Auslastung anpasst. Weniger aktive SpielerInnen könnten kurzfristig sogar geringere Betriebskosten bedeuten. Hinzu kommt, dass der Boykott in einer vergleichsweise ruhigen Veröffentlichungsphase stattfindet. Ein Streik rund um den Launch eines großen Exklusivtitels hätte vermutlich deutlich größere Auswirkungen.
Auch die Größenverhältnisse sprechen gegen einen nachhaltigen Effekt. Selbst die größten Petitionen gegen das Disc-Aus erreichen nur einen Bruchteil der über 120 Millionen aktiven PlayStation-Nutzer. Der Unmut innerhalb der Community ist zwar unübersehbar, viele Branchenbeobachter gehen jedoch davon aus, dass Sonys Entscheidung trotz der Proteste kaum noch rückgängig gemacht wird.
Für wie sinnvoll haltet ihr diese Protest-Aktion, und würdet ihr euch sogar an einer solchen beteiligen?
via PLAY3, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
17 Kommentare
Nehme ich am Protest bereits teil, weil ich nie eine PS 5 gekauft habe?
Bin ich aktiver Widerstandskämpfer, wenn ich stattdessen den Nintendo 64 und die Dreamcast wieder auspacke?
Chef, was hilft gegen das viel zu heiße Wochenende und hohe Benzinpreise? Bringt es was, wenn ich eine Woche kein Auto fahre?
Das wäre tatsächlich eine gute Möglichkeit. Generell bei Multi Titeln bewusst die Sony Version ignorieren und es für ein anderes System holen. Damit würde man die Entwickler dennoch supporten (Auch wenn man Rockstar eigentlich nicht supporten sollte xD), müsste selber auf nichts verzichten (vorausgesetzt man besitzt alternative Systeme) und könnte Sony eins reinwürgen und somit tatsächlich ein Zeichen setzen.^^
So eine Woche setzt kein Zeichen. Sony wirds nicht mal bemerken xD
Mittel und Wege gäbe es wohl wirklich mehr als genug, um was tun zu können, wenn man wirklich wollte. Aber irgendwie will das nur kaum wer tun, abgesehen von einer ganz kleinen Minderheit. Aber naja mal gucken, was noch so passieren wird in den folgenden eineinhalb Jahren.^^
Aktiver Widerstandskämpfer bin nur ich. Weil ich kein einziges Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft angesehen habe.
GTA VI wäre der wunde Punkt, aber das wird nicht passieren. Mein Vertrauen in die Spielerschaft ist schon lange weg. Ich kann mir gut vorstellen, das ein Teil, der jetzt laut ist, trotzdem zum Release daddeln wird, weil es keine Alternative gibt (außer zu warten).