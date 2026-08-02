Die Neuerscheinungen im August – keine Spur von Sommerloch

Mit etwas Verspätung stellen wir euch nachfolgend unsere Auswahl der Neuerscheinungen im August vor. Von Sommerlich keine Spur, das kann man wohl sagen. Ja, die ganz großen Exklusivspiele wie Saros oder Splatoon gibt’s nicht.
Aber die Mischung aus Indies, frischen Marken, Portierungen und nachträglich physischen Veröffentlichungen ist im August ganz besonders. Und so ist unsere Liste in diesem Monat, der jährlich auch mal gerne ein Sommerloch darstellt, diesmal länger als in manch anderem Monat.
Los geht’s schon in zwei Tagen mit Beast of Reincarnation von Game Freak. Ja – das sind die Pokémon-Macher. Spannend wirds sicherlich. Square Enix bringt Final Fantasy XIV auf die Switch 2 und mit Kynseed und ReStory gibt’s gleich zum Monatsanfang zwei spannende Indies.
In unserer Liste haben wir in diesem Monat übrigens mal etwas Neues probiert und Digital-only-Spiele mit einer kleinen Catch-Phrase beschrieben und einen Link zu weiterführenden Informationen gesetzt. Gefällt euch diese Neuerung? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.
Lies of P: Complete Edition für Switch 2 läutet wenig später die Liste der spannenden Portierungen ein, der sich später auch Oblivion Remastered, Elden Ring: Tarnished Edition oder Devil May Cry 5: Devil Hunter anschließen.
Fans physischer Medien freuen sich unter anderem auf nachträgliche Handelsversionen von Scott Pilgrim EX, Moonlight Peaks oder Wanderstop. Cozy-Game-Fans sind gespannt auf Starsand Island oder Lou’s Lagoon. Die Liste ist lang – welches sind eure Must Haves in diesem Monat?
Unsere Auswahl:
Mit Affiliate-Links. Danke für eure Unterstützung.
- Beast of Reincarnation (Multi): 4. August (bei Amazon bestellen)
- Final Fantasy XIV (Switch 2): 4. August (nur Download)
- Kynseed (Konsolen): 4. August (Spiel ehemaliger Fable-Macher)
- Pokémon Pokopia – Blubbmeeria (Switch 2): 5. August (erster DLC)
- ReStory (PC): 6. August (repariert die Technik eurer Kindheit)
- Lies of P (Switch 2): 6. August (und im Oktober auch physisch)
- MARVEL Tokon: Fighting Souls (PS5, PC): 6. August (bei Amazon bestellen)
- Oblivion Remastered (Switch 2): 11. August (bei Amazon bestellen)
- Agent 64 (PC) 11. August (in Tradition von GoldenEye 007)
- Wild Blue Skies (Multi): 13. August (Star-Fox-Alternative von Star-Fox-Devs)
- Duskfade (Multi): 13. August (3D-Plattformer zur goldenen PS2-Ära)
- Scott Pilgrim EX (Switch, PS5): 14. August (bei Amazon bestellen)
- REKA (Early-Access): 18. August (Baba Jaga von Rhianna Pratchett)
- Starsand Island (Multi): 18. August (Farming-Life-Sim im Ghibli-Paradies)
- Nioh 3: Höllenaufstand (Multi): 19. August (DLC führt in die Keian-Ära)
- Puppergeist (Multi): 20. August (Rhythmus meets Visual Novel)
- Steins;Gate Re:Boot (Xbox, PC): 20. August (später für Switch und PlayStation)
- Mortal Shell II (Multi): 20. August (bei Amazon bestellen)
- OVER REQUIEMZ (Switch): 20. August (bei Amazon bestellen)
- Star Wars Zero Company (Multi): 27. August (bei Amazon bestellen)
- Brigandine Abyss (Multi): 27. August (bei Amazon bestellen)
- Metal Gear Solid Collection Vol. 2 (Multi): 27. August (bei Amazon bestellen)
- Resonance: A Plague Tale Legacy (Multi): 27. August (bei Amazon bestellen)
- Lou’s Lagoon (Multi): 27. August (Cozy-Game aus Hamburg)
- Elden Ring – Tarnished Edition (Switch 2): 28. August (bei Amazon bestellen)
- Devil May Cry 5 – Devil Hunter Edition (SW2): 28. August (bei Amazon bestellen)
- Super Bomberman Collection (Multi): 28. August (bei Amazon bestellen)
- Captain Tsubasa II (Multi): 28. August (bei Amazon bestellen)
- Moonlight Peaks (Switch 2): 28. August (bei Amazon bestellen)
- Wanderstop (PS5, Switch 2): 28. August (bei Amazon bestellen)
Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak
7 Kommentare
Vorbestellt hab ich nur OVER REQUIEMZ, aber das kommt erst im September zusammen mit TitS SC Bei Steins;Gate Reboot wird über kurz oder lang die Neugier siegen und auch zugegriffen. Da warte ich jedoch auf die Switch 2-Version, also bis Oktober und bei Beast of Reincarnation hab ich keine geeignete Plattform, es sei denn es läuft auf dem Steamdeck.
Also... 3 Kandidaten diesen Monat, von denen 2 aber erst die kommenden Monate einfliegen und der eine in der Schwebe ist 😅 Ist schon okay so. Nach nem Monat Gaming-Pause muss ich jetzt eh erstmal wieder in meine Danganronpa-Reise zurück finden.
Also ich habe an sich genug zum zocken, bei Brigandine Abyss könnte ich aber schwach werden...^^
Ich weiß auch nicht, aber finde den Monat auch extrem voll 😉
Für mich gibts Beast of Reincarnation erst mal nur zum Antesten im Game Pass, wenn's mich überzeugen kann, wird's auf jeden Fall physisch geholt ☺️
Resonance: A Plague Tale Legacy genauso. Als Spinoff zu A Plague Tale bin ich echt gespannt drauf.
Bei ReStory warte ich auf einen Sale bzw erst mal auf einen Preis 😅
Moonlight Peaks werde ich mir physisch holen, aber vermutlich nicht gleich zum Relase.
Kynseed steht auf der Wishlist, und ist auch etwas für später.
Mit OVER REQUIEMZ erscheint außerdem noch eine neue Visual Novel aus dem Hause Otomate. Das Setting finde ich persönlich ziemlich interessant, weshalb ich das Spiel schon vorbestellt habe.
Elden Ring – Tarnished Edition warte ich erst mal die Reviews zur Performance ab, aber wenn's einigermaßen gut umgesetzt ist, kommt es auf jeden Fall für die Switch 2 noch mal ins Haus 😅
Oblivion Remastered kommt später in nem Sale bestimmt noch mal dazu auf Switch 2.
Brigandine Abyss ist auch wieder nur GKC..aber früher oder später bei nem Sale wird's auch geholt.
Ja, viele interessante Spiele für mich dabei, sehe nichts von Sommerloch 😅
Gar nichts mehr. Solange ich nicht sicher weiß was in Zukunft mit meiner Sammlung auf den neuen Konsolen passiert macht es kein Sinn neue Spiele zu kaufen, außerdem habe ich aktuell ich keine Lust die aktuelle Industrie zu unterstützen. Die einzigen Spiele die ich nach jetzigen Stand mit in den nächsten 2 Jahre kaufen möchte sind die Switch 2 Exklusiven (Orbitals, fire Emblem, Xenoblade) und FF7 Revelation. Den Rest brauch ich nicht mehr.
Für mich nur Beast of Reincarnation.
Ist auch schon vorbestellt, aber ich bin wirklich am hadern ob ich nicht einfach storniere und es mir lieber auf PC hole. War schon bei Pragmata mehr als enttäuscht als PS5 pro Besitzer und der pssr 2.0 patch kam erst deutlich nachdem ich mit dem Spiel fertig war. Dazu waren auch noch die ray tracing Effekte mehr als dürftig, da wäre ssr deutlich, deutlich hübscher gewesen.
Deswegen und weil ich Sony sowieso nur noch verteufle, werde ich wahrscheinlich nur noch die MH wilds Erweiterung auf PS kaufen und die Konsole nur noch dafür anschmeißen, der Rest wird halt woanders gekauft.