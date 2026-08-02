Die Neuerscheinungen im August – keine Spur von Sommerloch

Mit etwas Verspätung stellen wir euch nachfolgend unsere Auswahl der Neuerscheinungen im August vor. Von Sommerlich keine Spur, das kann man wohl sagen. Ja, die ganz großen Exklusivspiele wie Saros oder Splatoon gibt’s nicht.

Aber die Mischung aus Indies, frischen Marken, Portierungen und nachträglich physischen Veröffentlichungen ist im August ganz besonders. Und so ist unsere Liste in diesem Monat, der jährlich auch mal gerne ein Sommerloch darstellt, diesmal länger als in manch anderem Monat.

Los geht’s schon in zwei Tagen mit Beast of Reincarnation von Game Freak. Ja – das sind die Pokémon-Macher. Spannend wirds sicherlich. Square Enix bringt Final Fantasy XIV auf die Switch 2 und mit Kynseed und ReStory gibt’s gleich zum Monatsanfang zwei spannende Indies.

In unserer Liste haben wir in diesem Monat übrigens mal etwas Neues probiert und Digital-only-Spiele mit einer kleinen Catch-Phrase beschrieben und einen Link zu weiterführenden Informationen gesetzt. Gefällt euch diese Neuerung? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.

Lies of P: Complete Edition für Switch 2 läutet wenig später die Liste der spannenden Portierungen ein, der sich später auch Oblivion Remastered, Elden Ring: Tarnished Edition oder Devil May Cry 5: Devil Hunter anschließen.

Fans physischer Medien freuen sich unter anderem auf nachträgliche Handelsversionen von Scott Pilgrim EX, Moonlight Peaks oder Wanderstop. Cozy-Game-Fans sind gespannt auf Starsand Island oder Lou’s Lagoon. Die Liste ist lang – welches sind eure Must Haves in diesem Monat?

Unsere Auswahl:

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Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak