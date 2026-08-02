Ins Ghibli-ähnliche Inselparadies: Cozy-Game verlässt Early-Access und erscheint für Konsolen

Nachdem Starsand Island im Februar in den Early-Access (Steam und Game Preview für Xbox) geschoben wurde, hat das Warten bald ein Ende. Entwickler Seed Sparkle Lab hat den Veröffentlichungstermin der Vollversion bekannt gegeben. Das gemütliche Life-Sim- und Farming-Spiel erscheint am 18. August für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC.

Auch Sammler kommen auf ihre Kosten: Die physischen Versionen folgen am 12. November. Für die PlayStation 5 kostet das Spiel 39,99 Euro, auf Nintendo Switch 2 44,99 Euro. Vorbestellungen werden bei Amazon* bald möglich sein, wie die physische Edition schon gelistet ist.

Mehr Beziehungen, Herbst-Event und neue Inhalte

Mit der Vollversion wird das Spiel um zahlreiche Inhalte erweitert. Insgesamt 19 NPCs erhalten neue Beziehungsquests, die bei steigender Freundschaft zusätzliche Geschichten freischalten. Die 14 romantischen Charaktere bekommen außerdem neue gemeinsame Aktivitäten wie Picknicks, Drachensteigen oder Besuche in der Spielhalle.

Zum Start der Version 1.0 erwartet SpielerInnen außerdem das neue „Autumn Pumpkin Carnival“. Das saisonale Event bringt eine eigene Geschichte, exklusive Quests sowie zahlreiche Belohnungen mit sich – darunter Outfits, Möbel, Emotes, Rezepte und weitere Sammelobjekte.

Darüber hinaus setzt Starsand Island weiterhin auf seinen Mix aus Landwirtschaft, Viehzucht, Angeln, Crafting und Erkundung. Neben dem entspannten Inselleben warten auch antike Ruinen, Rohstoffe und geheimnisvolle Kreaturen darauf, entdeckt zu werden. Ein neuer Trailer stimmt bereits jetzt auf den nahenden Start der Vollversion ein.

„Stardew Valley meets Studio Ghibli“ ist eine der Beschreibungen, die Medien einst zur Ankündigung im Jahr 2024 für Starsand Island fanden. Den Bezug zu Studio Ghibli zieht das Spiel auf der Steam-Seite selbst, indem es euch eine Flucht in ein Inselparadies im Ghibli-Stil verspricht. Der Vergleich zu Stardew Valley liegt wohl allenfalls grob im Genre begründet.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Starsand Island, Seed Sparkle Lab