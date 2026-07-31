Nintendo löst das ein Jahr alte Versprechen ein und bringt diesen Mario-Klassiker jetzt zurück

Eigentlich hatte Nintendo bereits zur Vorstellung der Nintendo Switch 2 angekündigt, dass nach und nach auch GameCube-Klassiker ihren Weg zu Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket finden werden.

Seitdem wurden bereits mehrere Titel veröffentlicht – ein großer Name fehlte allerdings weiterhin: Super Mario Sunshine. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Nintendo hat den Veröffentlichungstermin offiziell bekannt gegeben.

Pack(t) die Badehose ein

Wie Nintendo mitteilt, wird Super Mario Sunshine ab 13. August 2026 Teil der Nintendo GameCube – Nintendo Classics-Bibliothek auf der Nintendo Switch 2. Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket.

Begleitend zur Ankündigung veröffentlichte Nintendo außerdem einen neuen Trailer, der einen Blick auf den GameCube-Klassiker in der Online-Bibliothek wirft. Zum jetzigen Zeitpunkt ist er allerdings nur auf Japanisch verfügbar.

Marios sonniges Abenteuer kehrt zurück

Super Mario Sunshine erschien ursprünglich 2002 für den Nintendo GameCube und schickte Mario gemeinsam mit Prinzessin Peach auf die tropische Insel Isla Delfino. Statt eines entspannten Urlaubs erwartet den Klempner jedoch ein handfestes Problem: Ein mysteriöser Doppelgänger verschmutzt die Insel und lässt Mario als Schuldigen dastehen.

Um seinen Namen reinzuwaschen, kommt erstmals die Wasserpumpe Dreckweg 08/17 zum Einsatz. Sie dient nicht nur dazu, die Insel zu säubern, sondern eröffnet auch zahlreiche neue Bewegungsmöglichkeiten – vom Schweben über die Luft bis hin zu speziellen Sprung- und Fortbewegungsmanövern. Das Spiel zählt bis heute zu den beliebtesten 3D-Abenteuern der Reihe.

Nach über einem Jahr des Wartens erweitert Nintendo damit die GameCube-Bibliothek von Nintendo Switch Online um einen weiteren lang erwarteten Klassiker.

Der neue Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Super Mario Sunshine, Nintendo via Mobygames