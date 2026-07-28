Wieso JRPG-Fans jetzt wieder auf eine Rückkehr von Xenosaga hoffen

Zu Xenosaga müssen wir auf dieser Website wohl nicht viele Worte verlieren. Seit Jahren hoffen Fans auf eine wie auch immer geartete Rückkehr der JRPG-Serie. Dabei ergreifen Fans – so liegt es in der Natur des Menschen – auch den vielzitierten Strohhalmen.

Ein solcher zeigt sich nämlich gerade. Als geneigter JRPG-Fan habt ihr bestimmt auch mitbekommen, dass MOMO aus Xenosaga die neue, seltene Klinge in Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition für Nintendo Switch 2 wird. Das allein ist cool genug, aber nicht alles.

Denn natürlich gab es schon im Originalspiel mit KOS-MOS und T-elos zwei Charaktere aus Xenosaga als Klingen. Monolith Soft war einst auch das Studio hinter den Xenosaga-Spielen, entwickelte sie damals allerdings unter Publisher Namco. Dort lagen seitdem auch die Rechte an der Xenosaga-Marke.

Seit der Trennung von Namco und Monolith Soft, das 2007 von Nintendo übernommen wurde, liegt Xenosaga brach und Monolith Soft entwickelt Xenosaga als eine Art spirituellen Nachfolger. Doch im Zuge der neuen Ankündigung von MOMO haben Fans nachgeforscht und sieht auf erstaunliche Details gestoßen.

Gleich mehrere Fundstücke

Zum einen zeigt der Trailer, der MOMO ankündigte, keine Copyright-Hinweise zu Bandai Namco. Bei anderen Gelegenheiten wie den Nintendo-Crossovern zu Super Smash Bros. ist das anders. Der vielleicht schwerwiegendere Fund: „Xenosaga“ taucht auf der offiziellen Website von Bandai Namco nicht mehr als firmeneigene Marke auf. Eine Entfernung, die bereits im letzten Jahr erfolgte und erst jetzt auffällt. Die Wayback Machine zeigt den Eintrag 2025 noch.

Die logische Schlussfolgerung von Fans: Nintendo muss sich die Markenrechte an Xenosaga gekrallt haben. Neuauflagen, neue Spiele – die Wünsche sind schnell eröffnet. Dabei muss gar nicht lange nach einer Xenosaga-Rückkehr suchen. Die gab es nämlich erst im Mai – auch für Nintendo Switch.

via GamesRadar, Bildmaterial: Xenosaga 1+2 via Mobygames