„Clair Obscur“-Macher bedauern Sonys Disc-Aus – „das ist eine traurige Entscheidung“

Clair Obscur: Expedition 33 war im vergangenen Jahr eines der meistgelobten Spiele der Branche. Das Rollenspiel von Sandfall Interactive räumte zahlreiche Auszeichnungen ab und entwickelte sich schnell zu einem der größten Überraschungserfolge des Jahres. Nun hat sich auch das französische Studio zu Sonys Entscheidung geäußert, ab 2028 keine physischen Spiele mehr auf Disc für die PlayStation zu veröffentlichen.

Im Gespräch mit Automaton Media machten mehrere Mitglieder des Entwicklerteams deutlich, dass sie den Schritt zwar wirtschaftlich nachvollziehen können, ihn persönlich aber bedauern.

„Das ist eine traurige Entscheidung“

Creative Director Guillaume Broche erklärt, dass physische Spiele für ihn weit mehr sind als nur ein Datenträger.

„Ich glaube, das gehört auch zum Reiz der Kunst dazu – dass sie etwas Greifbares ist, das man anfassen kann. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Leute ihre DVD- und Spielesammlungen haben wollen und einfach das Gefühl haben möchten, dass sie ihnen gehören.“

Auch wenn er die wirtschaftlichen Hintergründe versteht, falle ihm die Entscheidung schwer: „Aus geschäftlicher Sicht kann ich zwar nachvollziehen, warum das sinnvoll sein mag, aber was die künstlerische Seite von Videospielen angeht, halte ich diese Entscheidung für bedauerlich.“

Für das Studio sei deshalb schon früh klar gewesen, dass Clair Obscur: Expedition 33 unbedingt auch physisch erscheinen sollte – obwohl dies zusätzliche Herausforderungen mit sich brachte.

Weniger Gewinn, aber mehr Bedeutung

CTO Tom Guillermin verrät, dass eine physische Veröffentlichung mehr Zeit bei der Produktion erfordert und zudem geringere Einnahmen pro verkauftem Exemplar bedeutet. Trotzdem habe das Team darauf bestanden: „Auch wenn es die Sache erschwerte und weniger Gewinn pro Stück bedeutete, war es uns wichtig, Spielern, die das physische Spiel in den Händen halten möchten, eine Option anzubieten.“

Auch die übrigen Entwickler verbinden besondere Erinnerungen mit der Box-Version. Broche erinnert sich daran, wie das Team nach der Veröffentlichung selbst in ein Geschäft ging, um das eigene Spiel zu kaufen. Besonders emotional sei zudem ein Foto eines Fans aus einem Laden in Akihabara gewesen. Broche dazu: „Es wird erst richtig real, wenn man es in den Geschäften sieht.“

Lead Character Artist Alan Reynaud beschreibt das Gefühl, das eigene Spiel im Regal zu sehen, als etwas Besonderes und zieht einen Vergleich zu Manga: „Es ist zwar schön, auf dem Handy zu lesen und so, aber ein richtiges Buch in der Hand zu halten, ist einfach ein ganz anderes Gefühl.“

Für ihn gelte derselbe Gedanke auch für Videospiele. Digitale Versionen seien zwar praktisch und wirtschaftlich sinnvoll, doch mit dem Ende physischer Veröffentlichungen gehe auch ein Stück der besonderen Faszination verloren.

via Automaton Media, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment