„Clair Obscur“-Macher bedauern Sonys Disc-Aus – „das ist eine traurige Entscheidung“

Clair Obscur: Expedition 33 war im vergangenen Jahr eines der meistgelobten Spiele der Branche. Das Rollenspiel von Sandfall Interactive räumte zahlreiche Auszeichnungen ab und entwickelte sich schnell zu einem der größten Überraschungserfolge des Jahres. Nun hat sich auch das französische Studio zu Sonys Entscheidung geäußert, ab 2028 keine physischen Spiele mehr auf Disc für die PlayStation zu veröffentlichen.
Im Gespräch mit Automaton Media machten mehrere Mitglieder des Entwicklerteams deutlich, dass sie den Schritt zwar wirtschaftlich nachvollziehen können, ihn persönlich aber bedauern.
„Das ist eine traurige Entscheidung“
Creative Director Guillaume Broche erklärt, dass physische Spiele für ihn weit mehr sind als nur ein Datenträger.
„Ich glaube, das gehört auch zum Reiz der Kunst dazu – dass sie etwas Greifbares ist, das man anfassen kann. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Leute ihre DVD- und Spielesammlungen haben wollen und einfach das Gefühl haben möchten, dass sie ihnen gehören.“
Auch wenn er die wirtschaftlichen Hintergründe versteht, falle ihm die Entscheidung schwer: „Aus geschäftlicher Sicht kann ich zwar nachvollziehen, warum das sinnvoll sein mag, aber was die künstlerische Seite von Videospielen angeht, halte ich diese Entscheidung für bedauerlich.“
Für das Studio sei deshalb schon früh klar gewesen, dass Clair Obscur: Expedition 33 unbedingt auch physisch erscheinen sollte – obwohl dies zusätzliche Herausforderungen mit sich brachte.
Weniger Gewinn, aber mehr Bedeutung
CTO Tom Guillermin verrät, dass eine physische Veröffentlichung mehr Zeit bei der Produktion erfordert und zudem geringere Einnahmen pro verkauftem Exemplar bedeutet. Trotzdem habe das Team darauf bestanden: „Auch wenn es die Sache erschwerte und weniger Gewinn pro Stück bedeutete, war es uns wichtig, Spielern, die das physische Spiel in den Händen halten möchten, eine Option anzubieten.“
Auch die übrigen Entwickler verbinden besondere Erinnerungen mit der Box-Version. Broche erinnert sich daran, wie das Team nach der Veröffentlichung selbst in ein Geschäft ging, um das eigene Spiel zu kaufen. Besonders emotional sei zudem ein Foto eines Fans aus einem Laden in Akihabara gewesen. Broche dazu: „Es wird erst richtig real, wenn man es in den Geschäften sieht.“
Lead Character Artist Alan Reynaud beschreibt das Gefühl, das eigene Spiel im Regal zu sehen, als etwas Besonderes und zieht einen Vergleich zu Manga: „Es ist zwar schön, auf dem Handy zu lesen und so, aber ein richtiges Buch in der Hand zu halten, ist einfach ein ganz anderes Gefühl.“
Für ihn gelte derselbe Gedanke auch für Videospiele. Digitale Versionen seien zwar praktisch und wirtschaftlich sinnvoll, doch mit dem Ende physischer Veröffentlichungen gehe auch ein Stück der besonderen Faszination verloren.
via Automaton Media, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
8 Kommentare
An sich volle Zustimmung aber wenn ich dies hier wieder lese:
dann frage ich mich echt wie man sowas dann sagen kann, denn das ist so eine Aussage die man nur macht um ja nirgends anzuecken und keine richtige Stellung zu beziehen.
Ich mein aus geschäftlicher Sicht kann man auch nachvollziehen warum Ölfirmen kein Umweltschutz betreiben wollen oder warum nestle wasser in Afrika ausbeutet usw.. Schließlich müssen die Gewinne auf 6 Milliarden anstatt 5 Milliarden steigen (erfunden Zahlen) ansonsten könnte ja die Investoren traurig werden. Gewinne müssen um jeden preis auf kosten der Kunden maximiert werden, denn das macht unternehmerisch sinn. Mit so einer Aussage entschuldigt man halt jegliche Geldgier auf kosten der Menschen von Unternehmen, da es ja von unternehmerische Seite sinn macht.
Also solange die Physischen Version jetzt kein Verlust bei Sony verursacht hat sondern nur weniger Gewinn dann ist das einfach nur Geldgier und nichts was ein Kunde zu verstehen brauch oder soll.
Es können und dürfen doch auch über Dezember 2027 / Januar 2028 hinaus "physische" Editionen vertrieben werden...
"Diesbezüglich" nur eben ohne (neue) Disc.
@Yurikotoki ... aber eben auch für alle
Die Frage ist nicht, ob es weiterhin eine Hülle, ein Cover, eine Collector’s Edition oder andere physische Bestandteile geben kann, sondern ob tatsächlich noch ein physischer Datenträger enthalten ist. Für viele Spieler macht aber gerade dieser Unterschied viel aus, weil eine Disc eben mehr ist als nur ein Speicherträger.
Wenn solche Editionen künftig nur noch digitale Codes enthalten, betrifft das letztlich alle, die Wert auf eine echte physische Version legen – unabhängig davon, ob sie sammeln, Spiele ins Regal stellen oder einfach das Gefühl schätzen, ein vollständiges Produkt in den Händen zu halten.
Gerade bei Videospielen, die oft mit viel künstlerischer Arbeit verbunden sind – von Musik über Charakterdesign bis hin zur Weltgestaltung – ist für manche Spieler auch die physische Präsentation ein Teil dieser Wertschätzung. Sie rundet das Gesamterlebnis ab und macht das Spiel zu etwas, das man nicht nur spielt, sondern auch besitzt und bewahren kann.
Wir wollen halt gerne beides: die künstlerische Gestaltung und den physischen Datenträger.
Auf einen Code in der Box bei einer Limited Edition kann ich ehrlich gesagt verzichten. Wenn ich mir schon eine physische Edition kaufe, dann möchte ich auch einen richtigen physischen Datenträger dabei haben und nicht nur eine schön gestaltete Verpackung mit einem Download-Code.
Gerade bei Limited Editions geht es ja nicht nur um die Optik, sondern auch um das Gefühl, ein vollständiges Produkt zu besitzen. Eine hochwertige Gestaltung, ein schönes Artwork und besondere Extras sind natürlich ein wichtiger Teil davon – aber die Disc gehört für mich genauso dazu. Sonst bleibt am Ende nur die Hülle als Sammlerstück, während der eigentliche Inhalt fehlt
Wie passt das denn mit deiner bisherigen hiesigen Argumentation zusammen?
Ich halte deine hiesigen Argumente im Großen & Ganzen für vorgeschoben.
Wer darauf keinen Wert legt, muss sich natürlich auch nicht weiter darum kümmern, wenn es ab 2028 keine physischen PlayStation-Spiele mehr gibnt. Für Viele ist das ja kein großes Thema mehr, weil sie ohnehin ausschließlich digital kaufen. Du scheinst mir ja so ein Fall zu sein @Schattenflamme
Für diejenigen, die Wert auf physische Spiele legen, ist es aber etwas anderes. Da geht es nicht nur um den Datenträger selbst, sondern auch um Sammeln, Besitz, die Gestaltung und das Gefühl, ein vollständiges Produkt in den Händen zu halten. Beide Sichtweisen können nebeneinander existieren – problematisch wird es nur, wenn eine Seite der anderen abspricht, warum ihr diese Form des Hobbys wichtig ist.
Aber wer ohnehin nur Fragen stellt, um zu provozieren, und sich selbst gar nicht wirklich für die Materie interessiert, dem kann man am Ende auch nicht weiterhelfen. Eine sachliche Diskussion funktioniert schließlich nur, wenn beide Seiten bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und die Argumente der anderen Seite zumindest verstehen wollen.