Naoki Hamaguchi wird für Final Fantasy XVII ins Spiel gebracht – und zwar von höchster Stelle

Naoki Hamaguchi hat sich mit seiner Arbeit an der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII nicht nur unter Fans, sondern auch bei Square Enix viel Respekt verdient. Inzwischen ist Hamaguchi nicht nur Leiter von Creative Studio 1, sondern auch Executive Officer des Unternehmens.

Was steht wohl nach der monströsen Remake-Trilogie für ihn auf dem Plan? Schon vor bald zwei Jahren äußerte sich Naoki Hamaguchi zur möglichen Ausrichtung seines Teams nach Abschluss der Trilogie – und brachte dabei auch die Entwicklung des nächsten Haupttitels der Serie ins Spiel.

Nun legte sein Square-Enix-Kollege und ebenfalls von Fans sehr geschätzte Naoki Yoshida nach. Beide Square-Enix-Größen waren am Wochenende zu Gast beim Final Fantasy XIV Fan Festival in Berlin. Dabei verriet Yoshi-P, dass er viele Kommentare von Fans erhalten, in denen diese darum bitten, dass Hamaguchi an Final Fantasy XVII arbeiten möge.

„Ich denke, das ist wahrscheinlich das größte Lob, das man bekommen kann“, fährt er fort, bevor er hinzufügt: „Du musst nicht darauf antworten.“ Hamaguchi ist sichtlich geschmeichelt und holt etwas verlegen zu einer Antwort aus. „Wenn ich antworte …“, so Hamaguchi kurz darauf. Doch Yoshi-P gestikuliert und macht noch einmal deutlich, dass er keine Antwort von Hamaguchi erwarte.

Fans diskutieren wieder

Der kurze Wortwechsel lässt Fans natürlich einmal mehr spekulieren, ob Naoki Hamaguchi die Entwicklung eines Final Fantasy XVII leiten könnte. Doch das ist nur Spekulation. Zudem muss man davon ausgehen, dass nach der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI (entwickelt von Creative Studio III unter der Leitung von Naoki Yoshida, Hiroshi Takai und Kazutoyo Maehiro) im Juni 2023 zumindest ein kleines Team schon am Nachfolger sitzt. Und dafür hat Hamaguchi derzeit nun wirklich keine Zeit. Final Fantasy VII Revelation erscheint im Frühjahr 2027.

via GamesRadar, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.