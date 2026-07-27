Naoki Hamaguchi wird für Final Fantasy XVII ins Spiel gebracht – und zwar von höchster Stelle

Naoki Hamaguchi hat sich mit seiner Arbeit an der Remake-Trilogie von Final Fantasy VII nicht nur unter Fans, sondern auch bei Square Enix viel Respekt verdient. Inzwischen ist Hamaguchi nicht nur Leiter von Creative Studio 1, sondern auch Executive Officer des Unternehmens.
Was steht wohl nach der monströsen Remake-Trilogie für ihn auf dem Plan? Schon vor bald zwei Jahren äußerte sich Naoki Hamaguchi zur möglichen Ausrichtung seines Teams nach Abschluss der Trilogie – und brachte dabei auch die Entwicklung des nächsten Haupttitels der Serie ins Spiel.
Nun legte sein Square-Enix-Kollege und ebenfalls von Fans sehr geschätzte Naoki Yoshida nach. Beide Square-Enix-Größen waren am Wochenende zu Gast beim Final Fantasy XIV Fan Festival in Berlin. Dabei verriet Yoshi-P, dass er viele Kommentare von Fans erhalten, in denen diese darum bitten, dass Hamaguchi an Final Fantasy XVII arbeiten möge.
„Ich denke, das ist wahrscheinlich das größte Lob, das man bekommen kann“, fährt er fort, bevor er hinzufügt: „Du musst nicht darauf antworten.“ Hamaguchi ist sichtlich geschmeichelt und holt etwas verlegen zu einer Antwort aus. „Wenn ich antworte …“, so Hamaguchi kurz darauf. Doch Yoshi-P gestikuliert und macht noch einmal deutlich, dass er keine Antwort von Hamaguchi erwarte.
Fans diskutieren wieder
Der kurze Wortwechsel lässt Fans natürlich einmal mehr spekulieren, ob Naoki Hamaguchi die Entwicklung eines Final Fantasy XVII leiten könnte. Doch das ist nur Spekulation. Zudem muss man davon ausgehen, dass nach der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI (entwickelt von Creative Studio III unter der Leitung von Naoki Yoshida, Hiroshi Takai und Kazutoyo Maehiro) im Juni 2023 zumindest ein kleines Team schon am Nachfolger sitzt. Und dafür hat Hamaguchi derzeit nun wirklich keine Zeit. Final Fantasy VII Revelation erscheint im Frühjahr 2027.
via GamesRadar, Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
10 Kommentare
Bereits seit Final Fantasy XII wünsche ich mir mit jedem Teil nur einen. Sakaguchi.
Mir kommt Hamaguchi wie ein Fähnchen im Wind vor, der sich sehr den Fans anbiedern will. Nebenbei nehme ich ihm die respektlose Aussage, dass man lieber mit Remake statt dem Original anfangen solle, sehr übel.
Ich halte ihn eher für eine PR Person, die eben ihr neues Produkt vermarkten will - was vielleicht mit dem, was @Somnium sagt zusammenpasst: Er ist gut präsentierbar.
Was nicht heißt, dass ich ihn unfähig für einen neuen Mainline Titel halte. Gerade das Kampfsystem der VIIR-Trilogie kann man durchaus noch mal auf nen weiteren Teil übertragen. Und hey - schlimmer als XVI kanns ja praktisch nicht werden
Erstmal finde ich es auch vollkommen falsch eine Person als Heilsbringer an zu sehen. Am ende hat diese Person zwar viel Einfluss aber es gibt halt immer noch um einiges mehr Faktoren damit ein gutes Spiel erscheint. Es ist halt für die Leute die die Remake Trilogie mögen eine verdammt gut Nachricht das dieses Team vielleicht zusammen bleiben kann und weiterhin solch grandiose Spiele zu entwickeln.
Außerdem finde ich es schon sehr beeindruckend in der heutigen Landschaft ein Revelations in nur 3 Jahre rauszubringen (nachdem Rebirth auch nur 4 gedauert hat). Diese Art von Effektivität sich man bei Square ja seit über Zehn Jahren. Und der Selling Point gegenüber Nomura oder Yoshida, ist halt das er ein eingespieltes Team hat was an 3 großen FFs gearbeitet hat. Diese Grundlage und Erfahrung hatte keiner von den anderen beiden.
Da machst du dir das ganze ein bisschen zu einfach. Ein etabliertes Team hatte der Mann nur deswegen, weil aus den Siebener Remakes 3 Teile wurden. Dass da zwischendurch nicht wild neu gemischt wird, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Das ist aber wiederum keine Größe, die du mal willkürlich in andere Projekte rein schleppen kannst. Falls da nicht während der gesamten Umstrukturierung feste Prozesse etabliert wurden, wird Hamaguchi mit den gleichen Widrigkeiten zu kämpfen haben, wie alle anderen Final Fantasy Directors vor ihm. Und ich bin da ganz ehrlich: so wie sich Square in letzter Zeit äußerst, glaube ich persönlich nicht daran, dass da stabilere Strukturen geschaffen wurden.
Die schnelle Releasedichte würde ich persönlich ihm auch nicht so stark anerkennen. Es wäre ja eher armselig gewesen, hätte man mit einem etablierten Team und vorhandenen Assets diese Geschwindigkeit nicht geschafft.
Um zu der News selbst zu kommen - ich würde Hamaguchi persönlich den Benefit of the Doubt geben. Mir haben die Siebener Remakes bekanntlich nicht gefallen, aber davon muss nicht unumgänglich folgen, dass sein nächstes Projekt die exakt selbe Struktur annimmt. Wer auch immer den nächsten Haupttitel übernehmen darf, hat hoffentlich komplette kreative Freiheit und ist auch gewillt, neue Gefilden zu erforschen. Das Wichtigste für mich wäre dabei, dass man nicht wieder versucht, irgend eine Amalgamation zu schaffen, damit sowohl Action Liebhaber als auch Rundenbasis Fanatiker gleichzeitig abgeholt werden. Es wird aller höchste Zeit, dass man sich einer klaren Richtung verschreibt und die blödsinnigen Kompromisse beiseite schafft. Rebirth war für mich ohnehin eine wahnsinnige Katastrophe, aber auch bei FFXVI musste ich Entscheidungen über mich ergehen lassen, die da absolut nicht dring gewesen wären, hätte man sich nicht um Fraktion Rundenbasis Sorgen gemacht.
Diese Zeit ist längst vorbei. Und diese wird auch nicht zurück kommen.
"Erinnerungen... aus ferner Kindheit Jenes Empfinden... Jene Worte... Jene Gefühle... Mit dem erwachsen werden geht vieles verloren. Die Zeit wartet nicht. Man hält sie fest und doch zerrinnt sie."
Das Zitat von Artemisia aus passt hier sogar perfekt.
Ich glaube kaum das Sakaguchi jemals zu der Final Fantasy Reihe zurück kommen wird.