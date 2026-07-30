Falls ihr mit einer Disc zu Final Fantasy VII Revelation rechnet, dann mäßigt eure Hoffnungen

Sony stellt die Disc-Produktion mit Ablauf des kommenden Jahres ein. Das betrifft auch alle anderen Publisher, denn Sony stellt auch die Discs für Capcom, Square Enix und Co. her. So weit, so bekannt.

Die Faktenlage führte bei den meisten zur Annahme, dass wir bis Ende 2027 „sicher“ sind. Hin und wieder las man, dass die Umstellung ja schon im vollen Gange sei, aber das hat man dann schnell beiseite gewischt. Naoki Hamaguchi erinnert uns nun schmerzhaft daran, dass eben nicht bis zum „letzten Tag“ Discs gepresst werden.

Eine endgültige Entscheidung ist zwar noch nicht gefallen, aber in einem neuen Interview machte der Director von Final Fantasy VII Revelation deutlich, dass eine Disc-Version zum dritten Teil der Remake-Trilogie nicht in Stein gemeißelt ist.

„Wir führen noch interne Diskussionen darüber, wie die genaue Produktpalette für Revelation aussehen wird“, erklärt Hamaguchi, „daher kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Definitives sagen. Aber ich arbeite daran, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit wir eine Art physische Ausgabe anbieten können.“

Nichts ist für die Ewigkeit

„Eine Art physische Ausgabe“ (some kind of physical edition im englischen Original) – da schlucken Fans physischer Medien. Grand Theft Auto VI hat kürzlich erst gezeigt, wie „eine Art physischer Ausgabe“ aussehen kann. Dem physischen Spiel aus Plastikhülle liegt nur ein Downloadcode bei.

„Als Entwickler und als Fan habe ich durchaus das Gefühl, dass der allgemeine Trend dahin geht, sich von physischen Medien hin zu herunterladbaren Spielen zu verlagern“, so Naoki Hamaguchi weiter im Interview mit GamesRadar.

Und: „Aber das bezieht sich natürlich auf den Trend. Persönlich finde ich es hier auf Veranstaltungen wie dem Fan Fest oder bei Community-Events für Spiele, an denen ich mitgearbeitet habe, wirklich schön, wenn Leute auf mich zukommen und um Autogramme bitten – ich finde das wunderbar. Ich halte das für eine wunderbare Kultur, und es wäre schade, wenn wir das verlieren würden. Ich möchte, dass das so bleibt.“

Und er glaubt auch nicht, dass „physische Ausgaben“ aussterben, jedenfalls nicht vollständig. Die Alternativen sind allerdings ein schwacher Trost für Sammler. Hamaguchi meint: „Vielleicht gibt es eine Schachtel mit einem Code darin, oder vielleicht Schlüsselkarten, wie Nintendo sie macht, oder eine Boot-Disc oder so etwas. Ich habe das Gefühl, dass es immer etwas geben wird, und ich hoffe, dass es so sein wird.“

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix