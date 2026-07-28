Maulkorb: Nach Disc-Abkehr gibt Sony intern „strengste Social-Media-Richtlinien“ vor

Dass PlayStation-Fans frustriert von Sonys Entscheidung sind, dem physischen Disc-Medium ab 2028 den Rücken zu kehren, dürfte mittlerweile mehr als deutlich sein. Von einem „miesen“ PlayStation Store über die Gefahr für den Geldbeutel bis zu der Aussicht für viele Fans, bald komplett aus dem PlayStation-Kosmos ausgeschlossen zu sein – es ist ein Debakel.

Und zwar eins, das Sony wohl hat kommen sehen. Laut Alanah Pearce, einer ehemaligen Mitarbeiterin von Santa Monica Studio, hat Sony seinen Angestellten angesichts der Disc-Abkehr die „strengsten Social-Media-Richtlinien“ aller Zeiten auferlegt.

Die Folge des Paukenschlags war und ist eine der heftigsten und langanhaltendsten Gegenreaktionen, auf die Sony weiterhin mit Schweigen reagiert. Der Grund dafür sei laut Pearce, dass man mit diesem Aufschrei gerechnet und die Belegschaft angewiesen habe, Stillschweigen zu bewahren.

Zwar erklärt Pearce in einem neuen Video auf ihrem YouTube-Kanal, dass der Plattformbetreiber derartige Vorgaben regelmäßig im Zusammenhang mit Ankündigungen neuer Spiele und Ähnlichem erlässt, doch betont sie zugleich, dass es sich hierbei um einige der schärfsten Richtlinien handelt, die das Unternehmen je eingeführt hat.

Sony hat das PR-Debakel kommen sehen

„Sony wusste bereits, dass alle stinksauer sein würden – das war ihnen klar. Mitarbeitende aus den PlayStation-eigenen Studios berichteten mir, dass Sony für diesen speziellen Fall die strengsten Social-Media-Richtlinien erlassen habe, die sie je gesehen hätten“, so Pearce.

„Sony schreibt seinen Angestellten durchaus regelmäßig vor, was sie zu bestimmten Themen sagen dürfen und was nicht. Auch ich unterlag zahlreichen Vorgaben, als ich an God of War (Laufey) arbeitete – und das tue ich noch immer. Man schickte mir damals Richtlinien dazu, was ich am Tag der Spielankündigung äußern durfte.“

Die jüngsten Vorgaben an die von Pearce befragten Mitarbeitenden stünden jedoch in keinem Verhältnis zu gängigen Richtlinien. „Zu einem solchen Schritt hätten sie sich nur entschlossen, wenn ihnen bewusst gewesen wäre, dass dies ein massives PR-Problem nach sich ziehen würde. Für sie kommt diese Reaktion also nicht überraschend“, so Pearce‘ Einschätzung.

Einen Rückzieher seitens Sony hält die ehemalige „God of War“-Autorin übrigens für unwahrscheinlich. Sie weist darauf hin, dass das werkseigene Disc-Produktionszentrum in Österreich bereits zu einer Fertigungsstätte für Mikrolinsen umgerüstet werde – einer Komponente, die für KI-Rechenzentren als entscheidend gilt.

via PushSquare, Bildmaterial: PlayStation