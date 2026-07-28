Maulkorb: Nach Disc-Abkehr gibt Sony intern „strengste Social-Media-Richtlinien“ vor

Dass PlayStation-Fans frustriert von Sonys Entscheidung sind, dem physischen Disc-Medium ab 2028 den Rücken zu kehren, dürfte mittlerweile mehr als deutlich sein. Von einem „miesen“ PlayStation Store über die Gefahr für den Geldbeutel bis zu der Aussicht für viele Fans, bald komplett aus dem PlayStation-Kosmos ausgeschlossen zu sein – es ist ein Debakel.
Und zwar eins, das Sony wohl hat kommen sehen. Laut Alanah Pearce, einer ehemaligen Mitarbeiterin von Santa Monica Studio, hat Sony seinen Angestellten angesichts der Disc-Abkehr die „strengsten Social-Media-Richtlinien“ aller Zeiten auferlegt.
Die Folge des Paukenschlags war und ist eine der heftigsten und langanhaltendsten Gegenreaktionen, auf die Sony weiterhin mit Schweigen reagiert. Der Grund dafür sei laut Pearce, dass man mit diesem Aufschrei gerechnet und die Belegschaft angewiesen habe, Stillschweigen zu bewahren.
Zwar erklärt Pearce in einem neuen Video auf ihrem YouTube-Kanal, dass der Plattformbetreiber derartige Vorgaben regelmäßig im Zusammenhang mit Ankündigungen neuer Spiele und Ähnlichem erlässt, doch betont sie zugleich, dass es sich hierbei um einige der schärfsten Richtlinien handelt, die das Unternehmen je eingeführt hat.
Sony hat das PR-Debakel kommen sehen
„Sony wusste bereits, dass alle stinksauer sein würden – das war ihnen klar. Mitarbeitende aus den PlayStation-eigenen Studios berichteten mir, dass Sony für diesen speziellen Fall die strengsten Social-Media-Richtlinien erlassen habe, die sie je gesehen hätten“, so Pearce.
„Sony schreibt seinen Angestellten durchaus regelmäßig vor, was sie zu bestimmten Themen sagen dürfen und was nicht. Auch ich unterlag zahlreichen Vorgaben, als ich an God of War (Laufey) arbeitete – und das tue ich noch immer. Man schickte mir damals Richtlinien dazu, was ich am Tag der Spielankündigung äußern durfte.“
Die jüngsten Vorgaben an die von Pearce befragten Mitarbeitenden stünden jedoch in keinem Verhältnis zu gängigen Richtlinien. „Zu einem solchen Schritt hätten sie sich nur entschlossen, wenn ihnen bewusst gewesen wäre, dass dies ein massives PR-Problem nach sich ziehen würde. Für sie kommt diese Reaktion also nicht überraschend“, so Pearce‘ Einschätzung.
Einen Rückzieher seitens Sony hält die ehemalige „God of War“-Autorin übrigens für unwahrscheinlich. Sie weist darauf hin, dass das werkseigene Disc-Produktionszentrum in Österreich bereits zu einer Fertigungsstätte für Mikrolinsen umgerüstet werde – einer Komponente, die für KI-Rechenzentren als entscheidend gilt.
via PushSquare, Bildmaterial: PlayStation
9 Kommentare
Ich glaube, da schätzt du den Markt nicht richtig ein.
Die Hardwarepreise sind abartig aktuell. Konsolenanbieter sehen sich völlig anderen Marktbedingungen gegenüber. Microsoft ist durch seine massiven KI-Investitionen wesentlicher Preistreiber und plant gerüchteweise, gar keine neue Konsole mehr herauszubringen (und die Xbox als Marke auf den Gaming-Geschäftsbereich zu kleben). Valve hat den digitalen Vertrieb vor 15 Jahren unübertroffen aggressiv auf den Markt gepresst und trägt aus unerfindlichen Gründen eine reinweiße Weste. Wenn du Monopole bzw. Quasi-Monopole suchst, hier sind sie.
Der traditionelle Konsolenmarkt ist in Japan zuhause, und die sind einfach mächtig unter Druck.
Und sie dürfen ja offenkundig nicht alles, was die Amerikaner dürfen. Erhöhen Nintendo und Sony die Hardware- oder Spielepreise, gehen die Kunden an die Decke, das haben wir im letzten und in diesem Jahr gesehen. Bringt Valve dagegen einen wahnwitzig überteuerten Mini-PC raus, ist das Gerät sofort ausverkauft und die Kundschaft quietscht vor Freude. Bei Microsoft ist sicher noch vor 2028 Schluss mit Disc und bei der laufwerkslosen Konsole waren sie 2018 schon Vorreiter, aber Sony darf das natürlich nicht, wo kämen wir denn da hin? Die japanischen Schuster haben bitte bei ihren Leisten zu bleiben.
Wir müssen uns im Gegenteil Sorgen machen, ob der traditionelle japanische Konsolenmarkt überhaupt gegen diese unerbittlichen US-Monopole bestehen kann auf lange Sicht. Den KI-Wahnsinn betreiben maßgeblich amerikanische Firmen, und die Konsolenhersteller überwiegend in Japan treffen deswegen schwere Entscheidungen, die dann als kundenfeindlich interpretiert werden.
Versteh mich nicht falsch, ich fänd's total geil, wenn ich 2050 noch Spiele auf Festmedien bekäme, und dafür würde ich mir auch wieder eine Konsole kaufen. Aber Sonys Entscheidung, in dieser absurden Marktsituation den Vertrieb über Disc einzustellen und die Verkäufe auf PSN zu konsolidieren, war vermutlich die einzig richtige.
Klar, die Kunden haben durch die (verhältnismäßig) frühzeitige Ankündigung einen klaren Vorteil, gerade bei der Planung. Stell dir vor, wir säßen jetzt noch zwei-drei Jahre rum und würden vergeblich hoffen, dass da doch noch Discs und vielleicht sogar ein fest verbautes Laufwerk für die PS6 kommen. Ist besser so für uns, definitiv. Sony dagegen kriegt im Austausch für die kommunikative Fairness einen gewaltigen Shitstorm und Imageverlust.
Ich kann schon verstehen warum man nicht will, dass seine Mitarbeiter schlecht über das Unternehmen reden oder sich bei Diskussionen verhaspeln und etwas ausplaudern was eigentlich nicht veröffentlicht werden sollte.
Nur mal so, Sony Interactive Entertainment LLC ist seit 2016 auch ein US-Unternehmen. Sie sind zwar noch eine US-Tochter von Sony Japan aber komplett durchamerikanisiert. Merkt man an den fragwürdigen Entscheidungen die Sony in diesem Zeitraum getroffen hat wie z.B. zensur in (japanischen) Spielen oder jetzt das Ende der Discs.
Sony Pictures Entertainment ist übrigens auch ein US-Tochter und hat mit der wiederholten Löschung von gekauften Filmen auch nicht gerade geglänzt.
Die Zensur besonders erotischer Inhalte für den amerikanischen Markt ist seit über 40 Jahren bei Videospielen gang und gäbe, über Earthbound (1995), Dragon Warrior III (1992) und Super Castlevania IV (1991) bis hin zurück zu Mirrors (1983). Treibende Kraft in den 80ern und 90ern war natürlich Nintendo of America (aktuell der Festmedien-Held im Erdbeerfeld). Als Sony Mitte der Neunziger erst auf der Bildfläche erschien, war das Fundament des Marktes längst gegossen und ausgehärtet.
Die Entscheidung gegen Discs kann ich bei aller Liebe zur Debatte nicht unter "fragwürdig" einordnen. Die Frage war für mich lediglich, ob Sony wirklich noch eine ganze Konsolengeneration lang Discs drucken würde – dann natürlich mit entsprechenden Kosten für Design, Material und Produktion der Laufwerke. Ich hatte das vor der KI-Schwemme noch gehofft und auch geglaubt. In der aktuellen Marktsituation wäre es leider dumm, und die Situation wird halt voraussichtlich noch erheblich schlimmer. Sony hechelt entsprechend jetzt dem Marktvorteil rein digitalen Vertriebs 17 Jahre hinterher. Irgendwann musste Schluss sein, und es ist mir lieber, wenn sie den Schluss zwei Jahre im Voraus auch ankündigen. Von mir aus hätten es gerne auch fünf sein dürfen.
Dass Hideaki Nishino und seine Entscheidungen "komplett durchamerikanisiert" sind, schwierige These. Die hätten es bei der PS5 ja machen können wie Microsoft, ganz oder gar nicht. Dann hätten sie auch bei Slim oder Pro kein neues Laufwerk designen müssen. Sony hat hier die Möglichkeit der Nachrüstung für alle Modelle geboten und somit eine ganze Generation mit "Hybridstatus" auf den Markt gebracht. Dass sie hierbei insbesondere die heimische japanische Zielgruppe mit ihrem riesigen Gebrauchtmarkt und der Sammlerkultur im Auge hatten, ist für mich auch ein Hinweis darauf, dass es da in der Chefetage gar nicht so amerikanisch zugeht.
Da hat Sony aktuell nicht alleinig ein Abo drauf. Aber Sony ist generell auch nicht gut aufgestellt, was irgendwelche Führungspersönlichkeiten angeht, nachdem bereits zahlreiche große Namen eben nicht mehr da sind. Sony kann keine Asha Sharma aus dem Hut zaubern, die mit Zuckerguss und Zen-Mentalität das Aus von zahlreichen Studios und Jobs verkündet. Der Nachfolger von Jim Ryan bei PlayStation (ist es dieser Hiroki Totoki?) bleibt unsichtbar und Hermen Hulst hat so viel Charme wie ein altes Toastbrot.
Zum jetzigen Zeitpunkt, wo allgemein die Gemüter erhitzt sind (aktuelle Weltlage, GTA VI erscheint vorerst digital), war die Ankündigung komplett sinnbefreit. Dann, wie gesagt, auch noch als simpler PlayStation Blogpost. Dass das ganze wohl über lange Sicht geplant war, kann nicht bestritten werden. Aber man hätte es irgendwie ausklingen lassen sollen, sich allen voran Zeit bis Januar nehmen, bevor man dann in einer Videobotschaft die nächsten Schritte erklärt hätte. Dann hättest du immer noch 1 Jahr Zeit gehabt, die Pläne in die Tat umzusetzen.
Zumal es für die Konsumenten keinerlei Vorteile gibt. Mit einem Konzept hättest du anders an die Leute herantreten können, die ganze Nummer, wenn es auch an sich schwer ist, so etwas gut zu verkaufen, besser über die Bühne bringen können. Den Leuten irgendwelche Anreize bieten, die es dann mit dem Wegfall der Disc geben wird. Bessere Verfügbarkeit digitaler Titel außerhalb des PlayStation Stores, günstigere Preise, ein umfangreiches Belohnungsprogramm. Halt irgendwas, um diesen Fall etwas abzufedern. Generell ein besserer Vertrieb auf der eigenen digitalen Plattform. Verbesserte Sicherheit bei Accounts, wo Sony immer wieder negativ auffällt. Rücknahmen gekaufter Titel wenn gewisse Bedingungen eingehalten werden.
Aber du hast halt nur diesen nackten Blog-Post der genau so gestaltet ist wie die Nachricht von Sony Pictures, dass zahlreiche Katalogtitel an Filmen, ehrlich erworben von den Käufern, aus den digitalen Bibliotheken verschwinden werden.
In Sachen PR braucht man aber auch in Zukunft keine großen Hoffnungen mehr zu haben, obwohl Xbox zurecht positives Feedback nach der Xbox Network Downtime bekommen hat, wie transparent man mit der Sache umgegangen ist und man besonders nun bei den digitalen Lizenzen nachbessern möchte. Aber hier merkt man, Xbox bekommt für etwas Applaus, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Nur ist das eben nicht mehr selbstverständlich. PR ist heutzutage durch den ganzen Social Media Quatsch verwässert und verwandelt sich immer mehr in einen einheitlichen Durchfall. Da reiht sich die Disc-Aus Meldung von Sony mit dem schlechten Timing und der fragwürdigen Wortwahl zu vielen anderen Meldungen von verschiedensten Anbietern ein.
Ich frage mich halt auch, wie sich Sony vorstellen wird, wie das nun weitergeht. Schweigt man die Geschichte wirklich tot oder wird man sich offen damit auseinandersetzen? Man muss anmerken, die lauten Stimmen werden am Ende eine verschwindend geringe Menge sein, die meisten, da muss man ehrlich mit umgehen, wird es einfach nicht interessieren und so weitermachen, wie bisher. Aber es kann nicht in Sonys Interesse sein, jedes mal nun den gleichen Shitstorm zu ernten, sobald man irgendwas postet. Das schadet letztendlich den eigenen Studios und Vertragspartnern, mit denen man Publishing-Deals am laufen hat.
Überwiegend Zustimmung zu deinem Post. Die Ära physisch "klingt aus", das ist die richtige Formulierung, aber dank Sonys "Paukenschlag" fühlt es sich an, als gäbe es nicht mal mehr den Nachhall. Die Pauke hätte man echt stecken lassen können, es gibt so viele weniger abrupte Instrumente. Sony hat jetzt 13 Jahre (!) und zwei Konsolengenerationen herumlaviert, und diese Zeit hätte man wunderbar nutzen können, um die bittere Wahrheit in Mikrodosen zu verabreichen.
Nur beim zitierten Teil glaube ich, dass sich Sony hinter den Kulissen einige Gedanken gemacht hat, wie sie ihren Kunden das volle 14-Tage-Rückgaberecht zugestehen. Und wenn man die ganze Panik, die um dieses neue System veranstaltet wurde, mal ignoriert, scheint es doch Ziel Sonys gewesen zu sein, dass Spiele weiterhin offline gezockt werden können. Unter Einhaltung von elementaren Nutzerrechten, die Valve einen Dreck scheren.