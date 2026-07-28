Dieses neue Horror-Spiel verbindet Fotografie mit psychologischem Horror

Mit SOMBRAS: negative frames haben Entalto Publishing und Maboroshi Artworks den Erscheinungstermin ihres atmosphärischen Horror-Abenteuers bekannt gegeben. Das First-Person-Spiel erscheint am 3. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Für die PlayStation 5 ist außerdem eine physische Version geplant.

Leider werden noch keine deutschen Texte angeboten, dafür aber englische. Auf Steam kann man sich jetzt schon für einen Playtest anmelden.

Optisch und inhaltlich dürfte das Spiel vor allem Fans von Project Zero (Fatal Frame) ansprechen. Auch hier spielt das Fotografieren eine zentrale Rolle, wenngleich SOMBRAS wahrscheinlich noch einige Duftmarken setzen wird.

Eine düstere Reise durch die eigene Psyche

Im Mittelpunkt steht die japanisch-spanische Fotografie-Studentin Shiomi Alterio, die nach der Scheidung ihrer Eltern gemeinsam mit ihrem Vater in einer kleinen japanischen Stadt lebt. Eines Nachts wird sie jedoch in eine dunkle Spiegelwelt gezogen, die aus vertrauten Straßen, bedrohlichen Schatten und mysteriösen Mädchen besteht, die ihr zum Verwechseln ähnlich sehen.

Um wieder nach Hause zu gelangen, muss Shiomi ungewöhnliche Motive fotografieren, unheimliche Begegnungen überstehen und die Fragmente ihrer zerbrochenen Persönlichkeit wieder zusammenfügen.

Fotografie trifft auf psychologischen Horror

Das Herzstück von SOMBRAS ist das Kamerasystem. Spieler fotografieren nicht nur ihre Umgebung, sondern entwickeln anschließend ihre Bilder und verbessern ihre Kamera mit neu gewonnener Inspiration. Daneben gilt es, okkulte Gegenstände zu sammeln, verschlossene Wege zu öffnen und alternative Versionen von Shiomi kennenzulernen, während verdrängte Ängste und familiäre Traumata Gestalt annehmen.

Entwickelt wird das Spiel von Maboroshi Artworks, dem Studio hinter dem preisgekrönten Adventure Last Time I Saw You. Mit dem neuen Trailer geben die Entwickler bereits jetzt einen weiteren Einblick in die Atmosphäre des Horror-Abenteuers, das am 3. Dezember erscheint.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: SOMBRAS: negative frames, Entalto Publishing, Maboroshi Artworks