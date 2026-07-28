Nioh 3 führt euch im August mit dem „Höllenaufstand“ in die Keian-Ära

Koei Tecmo gibt bekannt, dass der erste DLC „Höllenaufstand“ zu Nioh 3 am 19. August erscheint. Die neuen Inhalte führen euch in die Keian-Ära und bringen neue Neue Waffen, Kampfkünste, Ninjutsu, Schutzgeister, Seelenkerne und vieles mehr.

Ihr reist in das Edo des Jahres 1651. Dort findet ihr eine Burgstadt vor, „die nach dem Tod des Shoguns Takechiyo im völligen Chaos versunken ist. Gemeinsam mit dem einäugigen Schwertkämpfer Yagyu Jubei und dem spanischen Gesandten Rodrigo gilt es, neue Geheimnisse rund um die Geistersteine aufzudecken und den Frieden wiederherzustellen.“

„Das neue offene Feld der Keian-Ära führt in ein höllisches Ödland, das von den Stürmen des Fegefeuers verwüstet wurde, und in dem Yokai, menschliche Rebellen und Alchemisten aus fernen Ländern umherstreifen.“ Dort helfen euch neue Waffen wie Hoko und Schild für den Samurai- und Ninja-Stil ausrüsten.

„Diese Waffen eröffnen neue Möglichkeiten im Kampf, indem sie in ihren Standardangriffen die Verteidigung des Schildes mit der Offensive des Kurzspeers verbinden sowie zusätzliche taktische Manöver ermöglichen, etwa das Schleudern des Schildes auf Gegner.“

Noch mehr Herausforderung

Wer eine größere Herausforderung sucht, findet eine neue Ausrüstungskategorie: die Hundert-Dämonenreiche-Bildrolle. „Gegner lassen diese Bildrollen gelegentlich als seltene Beute fallen, doch um sie auszurüsten, müssen die Spieler zunächst den automatisch generierten Kampf bestehen, der mit der jeweiligen Rolle verbunden ist. Diese Kämpfe können wiederholt gespielt werden, wodurch es möglich ist, einen der Spezialeffekte der Bildrolle zufällig zu verändern und sie gleichzeitig weiter zu verstärken sowie individuell anzupassen.“

Hartgesottene Nioh-Fans, die den dritten Durchgang wagen, finden den neuen Schwierigkeitsgrad „Reise des Weisen“ nach dem DLC-Update. „In diesem extrem schwierigen Modus erhalten bestimmte Gegner einen zufälligen Fluch-Bonus, wodurch sie deutlich stärker werden, Spieler jedoch nach einem Sieg mit Gegenständen von göttlicher Seltenheit belohnen.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nioh 3, Koei Tecmo, Team Ninja