Die „Virtual Boy“-Bibliothek wird um zwei bisher unveröffentlichte Spiele reicher

Die „Virtual Boy“-Bibliothek von Nintendo Switch Online wächst weiter. Nintendo hat angekündigt, dass mit Zero Racers und D-Hopper gleich zwei bislang unveröffentlichte Spiele ihren Weg in den Klassiker-Katalog finden. Beide Titel stehen ab dem 4. August 2026 für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 bereit.

Zum Spielen der „Virtual-Boy“-Klassiker werden weiterhin eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket sowie das spezielle physische Zubehör benötigt, das exklusiv über den Nintendo Store erhältlich* ist. Es gibt zwei neue Trailer, einen für die Spiele und einen anderen cineastischen Trailer, der das ganze Programm nochmal vorstellt.

Zwei Spiele feiern ihre Premiere

Mit Zero Racers erscheint ein futuristisches Rennspiel, das ursprünglich für den „Virtual Boy“ entwickelt wurde, aber nie veröffentlicht wurde. Spieler steuern schwebende Fahrzeuge durch röhrenartige Strecken und müssen sich über mehrere Runden hinweg in den Top-Platzierungen halten. Kurzzeitige Geschwindigkeitsschübe sorgen dabei für zusätzliche Dynamik.

Ebenfalls neu ist D-Hopper, ein Actionspiel rund um den Prinzen Dorin, der nach einem Angriff tief unter die Erde stürzt. Gemeinsam mit Feen macht er sich auf die Suche nach vier verschwundenen Geistern und kämpft sich springend und flatternd durch verschiedene Level. Im Verlauf des Abenteuers kann sich Dorin sogar in einen Drachen mit besonderen Fähigkeiten verwandeln.

Zu viel Rot gesehen?

Passend zur Veröffentlichung der beiden Spiele erhält die „Virtual Boy“ – Nintendo Classics-App außerdem ein neues Komfort-Feature. Ab dem 4. August können Spieler die Bildschirmfarbe individuell anpassen. Über den rechten Stick sowie die L- und R-Tasten lässt sich während des Spielens zwischen verschiedenen Farbtönen wechseln.

Wer hingegen lieber auf GameCube-Klassiker wartet, darf sich ebenfalls freuen: Erst kürzlich hat Nintendo bestätigt, dass Super Mario Sunshine im kommenden Monat das Angebot von Nintendo Switch Online erweitert. Weitere Informationen dazu findet ihr in unserem separaten Artikel.

Der Spiele-Trailer:

Der „cineastische“-Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo