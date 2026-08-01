Dieses durchgeknallte Speedrun-RPG der „Marvel Tōkon“-Macher erscheint im Oktober

Arc System Works hat bekannt gegeben, dass Demon’s Night Fever am 22. Oktober 2026 für PS5, Nintendo Swicht und PC-Steam erscheint. Es handelt sich dabei um ein „unkonventionelles, auf Speedruns ausgerichtetes Simulation-RPG“. Der Schlüssel zum Sieg liegt im Opfern eigener Verbündeter.

Versprochen wird ein rücksichtsloser, strategischer Kampf, bei dem ihr mithilfe des „Peon Expoitation Systems“ eure Verbündeten in die Luft sprengt. Mit Missetaten gewinnt ihr „Perverse Points“, mit denen ihr eure Streitkräfte verbessert. Das Besiegen von Bossen verändert die Welt dynamisch und versetzt euch in neue, unvorhergesehene Rollen.

Verpackt ist das Ganze in einer Geschichte um Giga Super Death, den ultimativen Teufel, der kurz davorsteht, Gott zu besiegen – als er plötzlich in ein hilfloses Baby verwandelt wird. Um seine Macht wiederzuerlangen, aktiviert er das „Demon’s Night Fever“-Programm. Hier verstrickt ist Killshiro Katanaka, ein zynischer Programmierer, der die Welt verachtet. Gute Voraussetzungen für einen Pakt mit dem Teufel, nicht wahr?

Eine physische Version gibt’s in Europa bei Red Art Games und dort ist sie bereits vorbestellbar. Dazu zählt auch eine auf 500 Einheiten limitierte Deluxe Edition*. Das Spiel bietet englische Texte und japanische sowie englische Sprachausgabe. Entwickelt wurde es von Drecom, lizenziert und veröffentlicht von Arc System Works.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Demon’s Night Fever, Arc System Works, Drecom