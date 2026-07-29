Jetzt offiziell: Pokémon Pokopia enthüllt ersten DLC und gibt eine Vorschau auf den zweiten

Erst vor ein paar Stunden deuteten Gerüchte auf eine baldige Veröffentlichung hin, jetzt ist es offiziell: The Pokémon Company hat den Termin für den ersten Teil des Pokémon Pokopia: Erweiterungspass bestätigt.

Gleichzeitig wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen ausführlichen Blick auf die Unterwasserwelt Blubbmeeria gewährt. Außerdem gibt es bereits erste Informationen zum zweiten DLC.

„Pokémon Pokopia: Erweiterungspass, Teil 1: Blubbmeeria“ erscheint am 5. August exklusiv für Nintendo Switch 2.

Unterwasserstadt, neue Pokémon und ein Tauchboot

Mit Blubbmeeria erkunden SpielerInnen erstmals eine vollständig unter Wasser gelegene Stadt. Dort kommen neue Fähigkeiten der Pokémon zum Einsatz: Pokémon mit dem Talent Bewässern können Melonen anbauen, während Pokémon mit Elektrisieren unter anderem Blubberblasenmaschinen oder Straßenlaternen mit Energie versorgen.

Darüber hinaus erwarten euch weitere Pokémon, neue Outfits, eine Verstärkung der Attacke Surfer sowie Smoothies als neue Speisen. Wer sich in die Tiefsee wagt, kann zudem ein geheimnisvolles Loch im Meeresboden erkunden und leuchtenden Korallen in bislang unbekannte Gebiete folgen.

Auch das Bausystem wird erweitert. Mithilfe neuer Schwimmblöcke lassen sich schwebende Gebäude errichten, die nur unter Wasser möglich sind. Außerdem können Spieler ein Tohaido-Tauchboot bauen, dessen Innenraum als persönliche Geheimbasis dient.

Teil 2 und kostenloses Update bereits angekündigt

Neben dem ersten DLC hat The Pokémon Company auch eine neue Funktion aus Teil 2 des Erweiterungspasses vorgestellt, der noch für Ende 2026 geplant ist. Dann können Spieler ihren Charakter und ihre Lieblings-Pokémon mit neuen Accessoires individualisieren. Außerdem werden zusätzliche Möbel und weitere Pokémon hinzugefügt. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Der dritte Teil ist nach wie vor für 2027 angekündigt.

Unabhängig vom Erweiterungspass erscheint am 5. August außerdem das kostenlose Update Version 2.0.0. Damit können alle Besitzer von Pokémon Pokopia die Attacke Taucher von Manaphy erlernen. Anschließend ist es möglich, gemeinsam mit Wasser-Pokémon zu schwimmen und erstmals auch unter Wasser zu bauen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo