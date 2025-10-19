Das war … Kalenderwoche 42/2025

Der Start von Pokémon-Legenden: Z-A, ein Todesfall und der Abschluss der Trilogie zu Final Fantasy VII haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Daneben gab es auch ein paar interessante Neuankündigungen und eine ganze Reihe weiterer Trailer und Videos. Zum Schluss haben wir dann noch je ein neues Review und Preview für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In dieser Woche ist nun endlich Pokémon-Legenden: Z-A (Switch, Switch 2) erschienen. Die Reviews zum Spiel fielen dabei unterschiedlich wohlwollend aus. Interessant sind auch erste Grafikvergleiche, welche die neue und alte Switch gegenüberstellen.

Auch eine traurige Nachricht hat uns aus Japan erreicht. Tomonobu Itagaki, bekannt für Ninja Gaiden und Dead or Alive, ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Zuletzt war er in seinem eigenen Entwicklerstudio tätig.

Wer das Ende der Trilogie von Final Fantasy VII kaum erwarten kann, für den hatte Naoki Hamaguchi beruhigende Worte. Man habe einen klaren Plan und er sei sich sicher, dass das Finale von allen geliebt werden wird. Diese Vorfreude reicht hoffentlich bis zur konkreten Ankündigung des Projekts.

Square Enix hat, wie versprochen, Dissidia Duellum Final Fantasy (Mobil) enthüllt. Der 3-vs-3-Team-Boss-Arena-Fighter spielt dabei im modernen Tokio. Mit einer zweiten Ankündigung geht man zudem neue Wege. Catrip Ueno (Mobil) ist nämlich eine Art Schnitzeljagd, wofür man allerdings in Japan vor Ort sein muss. Überrascht hat uns Quantic Dream mit Spellcasters Chronicles (PC), die Heavy-Rain-Macher arbeiten nämlich an einem 3-vs-3-Action-Spiel mit strategischem Deckbau. Ebenfalls neu angekündigt wurde Kaiju Cleaner (PC), wobei ihr ziemlich große Drecksarbeit verrichten müsst. Zudem bringt Crunchyroll mit Bleach: Soul Resonance (Mobil) eine weitere Umsetzung der bekannten Vorlage in den Westen. Bandai Namco hat derweil mit einem Kurz-Anime zu Digimon Story: Time Stranger nachgelegt, welcher als Prequel zum Spiel dient. Bei Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) standen die Anpassungsmöglichkeiten für den Protagonisten im Zentrum.

Ab nächstem Monat könnt ihr euch in Sonic Rumble (PC, Mobil) stürzen, das Konzept erinnert an Fall Guys. Ebenfalls noch im November stehen zwei Projekte aus China an. Die Rede ist hier von den beiden Wuxia-RPGs Where Winds Meet (PS5, PC) (Link) und Sword of Justice (PC, Mobil) (Link), welche beide free-to-play sind. In eine Demo könnt ihr zu Cloudheim (PS5, Xbox Series, PC) reinschnuppern, das Spiel macht durch eine Zelda-ähnliche Grafik auf sich aufmerksam. Ab heute erhältlich ist Stella Sora (PC, Mobil) von den Azur-Lane-Machern, übernächste Woche geht es dann mit Bura: The Way the Wind Blows (PC) nach Kroatien. Nach langer Wartezeit soll nun Infinity endlich erscheinen und zwar für Game Boy Color.

Das Rollenspiel Philna Fantasy (Switch, PC) setzt voll auf nostalgische Pixel-Grafik. Der beliebte Indie-Titel 1000xRESIST erobert schon bald mit PS5 und Xbox Series neue Plattformen. Aus Madagaskar stammt die kommende DLC-Kämpferin für Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC). Mit dem bekannten Antagonisten beschäftigen sich die neuen Inhalte von Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil). Einen kurzen Grafik-Vergleich gibt es zu Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) im Hinblick auf die kommenden Portierungen. Ein Vergleich zwischen ROG Xbox Ally X und Nintendo Switch 2 hat zudem ein erstaunliches Ergebnis geliefert. Auch etwas Kurioses haben wir noch für euch, nämlich die Street-Fighter-Burger bei McDonald’s – leider nur in Japan.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES hat sich den neusten Sony-Kracher vorgenommen. Für Ghost of Yōtei (PS5) (zum Testbericht) gab es dabei den Gold-Award. Die Geschichte rund um Rache lässt praktisch keine Wünsche offen und die toll gestaltete Spielwelt überzeugt ebenfalls.

Deutlich vor der Veröffentlichung hatten wir außerdem die schöne Möglichkeit, bereits Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) anzuspielen. Die Fortsetzung macht schon einmal einen guten Eindruck, alle Fans der Spin-off-Reihe dürfen sich also freuen.