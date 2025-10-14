Final Fantasy VII: Ever Crisis schließt die neue Story um den jungen Sephiroth ab

Im vergangenen Monat feierte Final Fantasy VII: Ever Crisis schon seinen zweiten Geburtstag, während ein ums andere Mobile-Game von Square Enix die Segel streicht. Zu den gecancelten „Kollegen“ gehört auch Final Fantasy VII: The First Soldier.

Der Battle-Royale-Vorstoß von Square Enix konnte trotz der bekannten Marke nicht so richtig durchstarten und wurde nach etwa einem Jahr schon wieder eingestellt. Dabei gab es durchaus interessante Ansätze, vor allem inhaltlich.

The First Soldier spielte nämlich 30 Jahre vor der Hauptgeschichte und dreht sich um das SOLDIER-Programm von Shinra. Das Spiel ergänzt die „Final Fantasy VII“-Lore um einige neue Details. Diese leben in „Ever Crisis“ weiter.

Das Spiel widmet sich bekanntlich der ganzen Compilation, die Veröffentlichung neuer Story-Inhalte erfolgt in Kapiteln. Anfang Oktober erschien mit „The First Soldier in Episode: Three ex-SOLDIERs“ ein neues Kapitel rund um Glenn, Matt und Lucia.

Zwei neue Kapitel zum Abschluss

Die beiden neuen Kapitel „The Supreme Trial“ und „Masamune“ knüpfen ab morgen daran an und schließen das Szenario ab, in dessen Mittelpunkt der junge Sephiroth steht, als er noch Teil von SOLDIER war. Sephiroth ist unterwegs mit seinen SOLDIER-Kollegen Angeal und Alissa (die eine dunkle Vorahnung hat) und trifft auf sein altes P0-Team um Glenn Lodbrok.

Final Fantasy VII: Ever Crisis ist kostenlos auf Steam und Mobilgeräten spielbar. Nach Abschluss des „The First Soldier“-Szenarios sieht die Roadmap für November eine Kollaboration mit Final Fantasy XIII und für Dezember neue Inhalte zu NieR vor.

Der neue Trailer:

via Nova Crystallis, Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot