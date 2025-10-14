Das neue „Monster Hunter Stories“ hebt im neuen Trailer ein Feature besonders hervor

Capcom hat einen neuen Trailer zu Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection veröffentlicht. Falls ihr beim Betrachten ein Déjà-vu habt, dann nicht ohne Grund. Es handelt sich um eine alternative Version des TGS-Trailers.

Aber … irgendetwas ist anders, oder? Der Protagonist! Er sieht anders aus. Grund dafür ist, dass Fans sein Aussehen anpassen können: Haare, Augenfarbe und mehr können individualisiert werden. Ein Feature, das der neue Trailer hervorheben soll.

„Begebt euch als Rider auf ein spannendes neues Abenteuer, in dem ihr Monsties aufzieht und eine Bindung zu ihnen aufbaut, während ihr eine Welt voller Gefahren, Geheimnisse und Wunder erkundet“, wirbt Capcom. Mit dabei sind bei euch dann vielleicht auch drei neue amiibo-Figuren.

Eben diese kündigte Capcom nämlich kürzlich bei der Nintendo Direct an. Vorgestellt wurden Figuren von Ratha, Ratha V und Rudy. Wie Capcom bei der Nintendo Direct ebenfalls mitgeteilt hat, erscheint der dritte Ableger der Spin-off-Serie am 13. März 2026. Nicht nur für Nintendo Switch 2, sondern auch für PS5, Xbox Series und PCs via Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom