Gefeierter Indie-Hit von 2024 erscheint jetzt endlich auch für PlayStation und Xbox

Es gibt sie immer wieder, die Indie-Hits. Ob es sehnlichst erwartete Hits wie Hollow Knight Silksong sind oder regelmäßig so überraschende Hits wie Blue Prince. Einer dieser Hits war 2024 das gefeierte 1000xRESIST.

Das Spiel erschien im Mai 2024 für PCs und Konsolen-exklusiv für Nintendo Switch. Game Informer attestiert beispielsweise „eine der bahnbrechendsten Storys in der Geschichte der Videospiele“ – wenn das nichts ist.

Wenn ihr 1000xRESIST bisher nicht gespielt habt, weil es nicht auf der Plattform eurer Wahl verfügbar ist, dann gibt es möglicherweise bald Abhilfe. Das vielfach ausgezeichnete Sci-Fi-Abenteuer erscheint am 4. November nämlich für PlayStation 5, Xbox Series und im Xbox Game Pass.

Das gaben der Indie-Publisher Fellow Traveller und das Entwicklerstudio sunset visitor bekannt. Gleichzeitig erhält das Spiel neue Sprachoptionen und unterstützt künftig zusätzlich brasilianisches Portugiesisch, Französisch und Koreanisch.

1.000 Jahre in der Zukunft

1000xRESIST spielt 1.000 Jahre in der Zukunft, nachdem eine mysteriöse außerirdische Rasse, die sogenannten Occupants, die Menschheit durch eine Krankheit nahezu ausgelöscht hat. Die wenigen Überlebenden leben unterirdisch und dienen der ALLMOTHER, die diese neue Gesellschaft anführt.

Spielende übernehmen die Rolle von Iris, einer der sechs „Sisters“, die als Watcher Zugang zu den Erinnerungen der ALLMOTHER erhält – darunter auch zu den Ereignissen, die zum Untergang der Menschheit führten. Als eine ihrer Schwestern hingerichtet wird, nachdem sie die Lügen der ALLMOTHER aufgedeckt hat, beginnt Iris, alles infrage zu stellen, was sie je gelernt hat, und kämpft darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

