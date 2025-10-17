Fans von Quantic Dream sind vom neuen Spiel des „Heavy Rain“-Studios wohl enttäuscht

„Heavy Rain“-Studio Quantic Dream hat sein neuestes Spiel angekündigt. Die bisherigen Spiele des französischen Studios wurden gewiss gemischt aufgenommen, manche mögen sogar kontrovers gewesen sein. Aber nicht nur Heavy Rain, auch Beyond: Two Souls oder Detroit: Become Human haben ihre Anhänger gefunden.

Wer die interaktiven Abenteuer von Quantic Dream mochte, hat wahrscheinlich auf ein spielerisch ähnliches Folgeprojekt gehofft. Diese Hoffnungen werden jetzt gewissermaßen enttäuscht. Das neu vorgestellte Spellcasters Chronicles schlägt in eine ganz andere Kerbe.

Der neue Titel kombiniert 3-vs-3-Action mit strategischem Deckbau zum ersten Multiplayer-Spiel von Quantic Dream, soll laut dem Studio aber immerhin die „unverwechselbarer DNA narrativer Innovation“ von Quantic Dream in sich tragen. Die Closed-Beta des Free-to-play-Spiels startet Ende 2025 auf PCs via Steam.

„Der Einstieg in ein neues Genre mit einem frischen künstlerischen Ansatz war eine spannende Herausforderung und lehrreiche Erfahrung, durch die das Team gewachsen ist“, erklärt Gründer und Präsident David Cage. Der offenbar auch weiß, dass dieses Spiel nicht das ist, was man vom Studio erwartet hat. „In diesem Projekt spiegeln sich der kreative Geist und die technischen Ambitionen wider, die Quantic Dream seit fast drei Jahrzehnten prägen“, beruhigt er.

Eine Reise voller mutiger Ideen

„Mit Spellcasters Chronicles möchten wir ein neues Spielerlebnis schaffen, das Action und Strategie kombiniert und das Spieler die Entwicklung der Geschichte aktiv mitgestalten lässt. Dieses Projekt ist das Resultat einer Reise voller mutiger Ideen – und eine Chance, neue Wege im Bereich sozialer und Multiplayer-Erlebnisse zu gehen“, so Cage weiter.

Director Grégorie Diaconu äußert sich ganz ähnlich. „Spellcasters Chronicles begann als kreatives Experiment und als Chance, unsere Leidenschaft für das Geschichtenerzählen in eine gemeinsame, lebendige Welt zu übertragen. Obwohl es sich stark von unseren bisherigen Titeln unterscheidet, baut es auf dem auf, was uns schon immer angetrieben hat: den Spielern die Möglichkeit zu geben, Geschichten zu beeinflussen – diesmal auf kollektive Weise.“ Ob sich „Quantic Dream“-Fans ans ungewohnte Genre wagen?

Gleichzeitig arbeite man weiterhin auch an neuen Projekten wie Star Wars Eclipse, das schon 2021 angekündigt wurde. Heute wird man während der TwitchCon San Diego erstmals Live-Gameplay zu Spellcasters Chronicles präsentieren. Der Stream beginnt um 20:30 Uhr deutscher Zeit.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Spellcasters Chronicles, Quantic Dream