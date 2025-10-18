Nach über 20 Jahren wird dieses Taktik-RPG für Game Boy Color fertig und erscheint jetzt noch

Nach mehr als zwei Jahrzehnten wird ein verlorenes Spiel aus dem „Game Boy Color“-Zeitalter endlich Wirklichkeit: Infinity, das taktische RPG von Affinix Software, erscheint endlich im vierten Quartal 2025. Retro-Publisher Incube8 Games veröffentlicht das Spiel 23 Jahre nachdem es einst nicht fertiggestellt wurde.

2021 konnte Incube8 bei Kickstarter ca. 247.000 Euro für Infinity sammeln. Das Spiel wurde in den letzten Jahren wie ursprünglich geplant für Game Boy Color entwickelt und kann jetzt vorbestellt werden. Von der einst bei Kickstarter per Stretch-Goal finanzierten Switch-Version ist noch keine Rede. Auch eine Steam-Seite gibt es noch nicht. In den Youtube-Kommentaren verspricht Incube8 die Switch- und Steam-Version für 2026.

Das Spiel wurde einst von Affinix Software zwischen 1999 und 2001 für Game Boy Color entwickelt. 2002 wurde das Projekt wegen der Marktverlagerung zum Game Boy Advance und Problemen beim Publisher aber eingestampft. 2016 wurde eine unvollendete Version als ROM veröffentlicht und kurze Zeit später hat sich ein Team aus alten und neuen Mitarbeitern gefunden, um das Spiel zu vollenden.

Darum geht’s im Spiel

Inhaltlich erzählt Infinity die Geschichte eines uralten, namenlosen Bösen, das tief unter der Erde erwacht und die Welt mit seiner Verderbnis überzieht. Zwei rivalisierende Nationen steuern auf einen Krieg zu, während eine dunkle Macht beide Seiten mit unheiligen Waffen ausstattet. Ein entehrter Ritter wird in den Konflikt hineingezogen und muss sich sowohl seinem eigenen Schmerz als auch den Mächten stellen, die den Hass zwischen den Völkern schüren.

Das Spiel bietet ein taktisches Kampfsystem, fünf spielbare Charaktere, über 30 erkundbare Gebiete und mehr als 100 Gegenstände, begleitet von detailreichen 8-Bit-Grafiken, die die Welt von Infinity zum Leben erwecken.

Der neue Trailer:

