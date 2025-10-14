Tekken 8 erhält mit Miary Zo in Kürze endlich seinen ersten originalen DLC-Charakter

Im Sommer erweiterte Bandai Namco das Roster der Charaktere in Tekken 8 um Fahkumram. Der aus Tekken 7 bekannte Muay-Thai-Kämpfer folgte auch die kontrovers aufgenommene Anna und die neue Stage Pac-Pixels. Es folgte Armor King im Oktober und jetzt steht endlich der Start von Miary Zo bevor.

Sie ist die erste originale DLC-Kämpferin in Tekken 8 und basiert thematisch auf Madagaskar. Harada und sein Team haben viel Reisen und Recherchen dafür aufgewendet, wie man in den letzten Tagen auf Haradas Twitter-Account verfolgen konnte.

Ein neuer Trailer führt euch in die Hintergrundgeschichte von Miary Zo ein, die mit dem 5. Dezember 2025 endlich auch einen konkreten Termin erhalten hat. Season-Pass-Inhaber dürfen wie immer 72 Stunden eher ran.

Tekken 8 ist für PlayStation 5, Xbox Series und PCs verfügbar und hat sich weltweit schon über 3 Millionen Mal verkauft. Miary Zo schließt den zweiten Season-Pass ab. Der erste Season-Pass bot Eddy, Lidia, Heihachi und Gast-Charakter Clive aus Final Fantasy XVI.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco