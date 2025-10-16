„Dead or Alive“-Schöpfer Tomonobu Itagaki ist im Alter von 58 Jahren verstorben

Tomonobu Itagaki, der für seine Arbeiten an Koei Tecmos „Ninja Gaiden“- und „Dead or Alive“-Reihen bekannt ist, ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde von einer ihm nahestehenden Person auf seinem persönlichen Facebook-Account veröffentlicht.

Sein Leben lang ein Gamer

Nach seinen Stationen bei Koei Tecmo Games, Team Ninja und Valhalla Game Studios, wo er unter anderem den Wii-U-Exklusivtitel Devil’s Third erschuf, gründete Itagaki im Januar 2021 sein neues Spieleunternehmen Itagaki Games, wo er Berichten zufolge an der Entwicklung neuer Marken für PCs und Konsolen arbeitete.

Neben Dead or Alive, das er aus der Taufe hob, war Itagaki auch für das Reboot von Ninja Gaiden (2004) bekannt, welches er als Director betreute. Dass er nun kurz vor der Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4 starb, finden viele seiner Fans ganz besonders tragisch.

Schon in jungen Jahren war er ein begeisterter Gamer – er besaß das allererste SEGA-System, das SG 1000, und erinnerte sich daran, zum ersten Mal Space Invaders gespielt zu haben. Während seiner Schulzeit entwickelte er zusammen mit seinem jüngeren Bruder ein Gundam- und Zaku-Spiel, wobei er die Pixel gestaltete und sein Bruder den Assembly-Code schrieb.

Itagakis letzte Nachricht bei Facebook klingt tragisch. „Die Flamme meines Lebens geht bald aus. Dass diese Nachricht veröffentlicht wurde, bedeutet, dass meine Zeit schließlich gekommen ist. Ich bin nicht mehr in dieser Welt“, so Itagaki, der diese Botschaft einer wichtigen Person anvertraut habe.

„Mein Leben war ein fortwährender Kampf, den ich immer wieder gewonnen habe. Ich habe auch vielen anderen Unannehmlichkeiten bereitet. Ich bin stolz darauf, bis zum Ende gekämpft und meinen Überzeugungen treu geblieben zu sein“, heißt es weiter. „Ich habe keine Reue, aber es tut mir zutiefst leid, dass ich meinen Fans keine neuen Werke mehr liefern konnte. Es tut mir leid. So ist es eben.“

Sein langjähriger Freund James Mielke, Mitbegründer von BitSummit, bestätigte seinen Tod auf Bluesky und Instagram und kündigte an, nach Möglichkeit die geplanten Memoiren von Itagaki zu veröffentlichen. Auch Tekken-Chef Katsuhiro Harada verabschiedete sich mit bewegenden Worten auf X.​

via Automaton Media, Bildmaterial: Devil’s Third, Valhalla Games, Nintendo