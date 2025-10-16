„Dead or Alive“-Schöpfer Tomonobu Itagaki ist im Alter von 58 Jahren verstorben

Tomonobu Itagaki, der für seine Arbeiten an Koei Tecmos „Ninja Gaiden“- und „Dead or Alive“-Reihen bekannt ist, ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde von einer ihm nahestehenden Person auf seinem persönlichen Facebook-Account veröffentlicht.
Sein Leben lang ein Gamer
Nach seinen Stationen bei Koei Tecmo Games, Team Ninja und Valhalla Game Studios, wo er unter anderem den Wii-U-Exklusivtitel Devil’s Third erschuf, gründete Itagaki im Januar 2021 sein neues Spieleunternehmen Itagaki Games, wo er Berichten zufolge an der Entwicklung neuer Marken für PCs und Konsolen arbeitete.
Neben Dead or Alive, das er aus der Taufe hob, war Itagaki auch für das Reboot von Ninja Gaiden (2004) bekannt, welches er als Director betreute. Dass er nun kurz vor der Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4 starb, finden viele seiner Fans ganz besonders tragisch.
Schon in jungen Jahren war er ein begeisterter Gamer – er besaß das allererste SEGA-System, das SG 1000, und erinnerte sich daran, zum ersten Mal Space Invaders gespielt zu haben. Während seiner Schulzeit entwickelte er zusammen mit seinem jüngeren Bruder ein Gundam- und Zaku-Spiel, wobei er die Pixel gestaltete und sein Bruder den Assembly-Code schrieb.
Itagakis letzte Nachricht bei Facebook klingt tragisch. „Die Flamme meines Lebens geht bald aus. Dass diese Nachricht veröffentlicht wurde, bedeutet, dass meine Zeit schließlich gekommen ist. Ich bin nicht mehr in dieser Welt“, so Itagaki, der diese Botschaft einer wichtigen Person anvertraut habe.
„Mein Leben war ein fortwährender Kampf, den ich immer wieder gewonnen habe. Ich habe auch vielen anderen Unannehmlichkeiten bereitet. Ich bin stolz darauf, bis zum Ende gekämpft und meinen Überzeugungen treu geblieben zu sein“, heißt es weiter. „Ich habe keine Reue, aber es tut mir zutiefst leid, dass ich meinen Fans keine neuen Werke mehr liefern konnte. Es tut mir leid. So ist es eben.“
Sein langjähriger Freund James Mielke, Mitbegründer von BitSummit, bestätigte seinen Tod auf Bluesky und Instagram und kündigte an, nach Möglichkeit die geplanten Memoiren von Itagaki zu veröffentlichen. Auch Tekken-Chef Katsuhiro Harada verabschiedete sich mit bewegenden Worten auf X.
Ich habe leider nicht viel von ihm gespielt. Devils Third war glaub ich so mein erster und einziger Berührungspunkt. Bei Ninja Gaiden 3 war er ja schon nicht mehr dabei und beim 3DS Dead or Alive Ableger glaube ich auch nicht.
Dennoch war auch ein wirklich Fan-naher bodenständiger Kerl, dem Zeit mit Fans wichtiger war, anstatt als "seriöser Geschäftsführer" gesehen zu werden.
Fand es immer fantastisch, wie er auf Facebook mit all seinen Fans ganz normal geschrieben und geantwortet hat und auch viel erzählt hat, wie z.B. dass er dauernd gescholten wurde, weil er wieder Zeit mit Fans an Bars verbracht hat, obwohl er eben der Geschäftsführer war. Ein sehr sympathischer Kerl. Allerdings schien sein Lebensstil auch nicht unbedingt der Beste. Hatte das aber echt überhaupt null auf dem Schirm, dass Itagaki's Zeit bereits abgelaufen sein könnte und eher gehofft nochmal ein neues Spiel von ihm zu sehen, welches diesmal hoffentlich fairer behandelt wird, als sein letztes.
Ninja Gaiden werde ich aber sicherlich noch nachholen.
Wirklich schade, doch zumindest schien der Mann nichts zu bereuen und konnte sich sogar in seinem Stil verabschieden mit seiner hinterlassenen Nachricht.
Habe gern Dead or Alive auf der PS1 sowie Xbox (Original ) gespielt.
Und auch das erste Ninja Gaiden auf der Xbox (Original ) gern gespielt.
Von mir auf jeden Fall ein Rest in Peace, schade, dass er so früh gegangen ist und offensichtlich die Veröffentlichung von Ninja Gaiden 4 nicht erleben durfte.
Was für eine traurige Nachricht, in diesem Jahr wo wir schon so viele Legenden verloren haben. RIP Itagaki san und Danke für alles.
Das ist ne Nachricht, die wirklich einmal so ein schöner Magenkitzler war. Also absolut im vorbei scrollen die News geschaut und dann hat sich diese News da irgendwie eingeschlichen.
Wirklich ne ganz traurige News. Dass er diese Nachricht noch verfassen konnte (ähnlich wie Satoshi Kon damals), bedeutet also, es war vermutlich eine lange Krankheit.
Wie er es selbst geschrieben hat, es ist extrem schade, dass er nach seinem Weggang bei Koei Tecmo bzw. Team Ninja außer Devil's Third (und die Entwicklungsgeschichte war "explosiv") kein wirklich großes Projekt mehr leitete. Das mit dem eigenen Studio hat auch nie richtig Fahrt aufgenommen leider. Ich hätte ihm noch 1-2 richtig große Titel gegönnt.
Für mich ein Visionär, der immer Ideen hatte. Natürlich kontroverse Ideen. Und genau so kontroverse Entscheidungen getroffen hat. Ich denke, intern war er bei Tecmo umstritten. Sich als japanische Firma von Sony abzuwenden und einen langjährigen Deal über 2 beinahe 2 Konsolen-Generationen mit Microsoft einzugehen war mutig. Aber es half Xbox damals enorm, besonders in der ersten Xbox Generation, Titel wie Dead or Alive und Ninja Gaiden zu haben. Dass sich auch Harada verabschiedet hat, ist auch eine schöne Wertschätzung da zwischen den beiden ewig eine Eiszeit herrschte. Itagaki hatte sich nie gescheut, Seitenhiebe an Tekken zu verteilen.
Und man hat dann ja auch gesehen, als Harada und einige andere kreative Köpfe bei Team Ninja gegangen sind, sind solche Titel wie DoA 5 und Doa 6 und Ninja Gaiden 3 entstanden. Dead or Alive hatte er mit allen 3 Titeln auf der Xbox zum Höhepunkt gebracht und die Spiele sind auch heute noch verdammt gut spielbar.
Ich weiß, die Geschichte krame ich jährlich aus, aber er hatte mir via Facebook zum Geburtstag gratuliert und wir unterhielten uns über Jägermeister Ich bin schon ewig nicht mehr bei Facebook aber wer ihn damals adden wollte, er hat Freundschaftsanfragen angenommen. Das war auch kein PR-Account oder so sondern tatsächlich er selbst. Damals, als ihn noch kaum wer kannte, war das auch mit Yoko Taro bei Twitter möglich, über den ich mich kurz damals über Drakengard 3 ausgetauscht habe, weil er sich enorm darüber freute, dass ich zu dieser Zeit meinen ersten vollständigen Durchgang Nier beendet hatte. Konnte wesentlich schlechter Englisch als Itagaki aber man verstand den Kontext.
Ich hoffe sehr, Ninja Gaiden 4 wird zu einer Stärke zurückfinden, die Itagakis Qualitäten würdig sind.
Ein exzentrischer Charakterkopf. Ich mochte ihn und sein Faible für hübsche Polygon-Mädels sehr. Dead or Alive habe ich immer gerne gespielt - nicht nur wegen der auffällig proportionierten und animierten Damenrunde. Ab Teil 4 war's mir dann allerdings zu schwer, weil ich das Kontersystem nie beherrscht und es als zu mächtig empfunden habe. In dieser Hinsicht bin ich nach wie vor so reaktionssicher wie ein Faultier im Winterschlaf. Vor Ninja Gaiden hab ich zu viel Respekt. Sollte der kommende Teil jedoch eine Option erhalten, die freundlich für Konterlegastheniker ist, schau ich mir die Reihe gerne nochmals an. Selbst das von der Presse zerrissene Devil's Third fand ich auf der WiiU toll.
Danke für viele coole Games und die Erfindung der Jiggle Physics. ❤️ Ruhe in Frieden, Itagaki-san.