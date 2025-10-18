Switch 2 vs. Xbox vs. PS5: Final Fantasy VII Remake im offiziellen Video-Vergleich

Im Januar erscheint Final Fantasy VII Remake Intergrade für Xbox und Nintendo Switch 2 und vor allem die Portierung für Nintendos neue Hybridkonsole sorgte unter anderem bei der Gamescom schon für Aufsehen. Denn: das sieht wirklich gut aus.

Square Enix hat heute ein neues Vergleichsvideo zu veröffentlicht, das die Eröffnungssequenz des Spiels auf PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 und PC gegenüberstellt. Das Video dauert weniger als eine Minute und konzentriert sich ausschließlich auf die Anfangsszene des Spiels.

Wir bekommen so vor allem einen guten Eindruck von der Beleuchtung, bei der Square Enix auf Nintendo Switch 2 bewusst wenig Abstriche gemacht hat, auch wenn es eine einfache Lösung gewesen wäre. Auf effektreiche Gameplay-Szenen verzichtet das Video, aber unsere Gamescom-Erfahrung sagt: auch das läuft mit stabiler Framerate auf der Switch 2. Das Video zeigt den Vergleich im Docked-Modus der Switch 2.

Positive Resonanz auf „Switch 2“-Version

Besonders im Fokus steht dabei die Umsetzung für Nintendos neue Hybridkonsole. Wie Director Naoki Hamaguchi kürzlich in unserem Interview erklärte, war die Portierung auf „Switch 2“ für sein Team eine große, aber lohnende Herausforderung. „Ich freue mich sehr, sagen zu können, dass alles, was wir zu VII Remake und der Switch-2-Version gehört haben, sehr positiv war, was die Qualität des Ports angeht. Ich denke also, dass wir wirklich gute Arbeit geleistet haben, und die positive Resonanz hat unserem Team viel Selbstvertrauen gegeben“, so Hamaguchi.

Der Director betonte, dass hinter der technischen Umsetzung mehr steckt als reine Rechenleistung. „Es geht nicht nur um Technologie, sondern auch um eine gewisse Hingabe, eine Leidenschaft und einen unerschrockenen Geist“, erklärte er. Besonders wichtig war dem Team, dass die Lichtstimmung und die Darstellung der Charaktere auf der Switch 2 nicht beeinträchtigt werden.

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint am 22. Januar 2026 für Xbox-Konsolen und Nintendo Switch 2. Für Switch 2 gibt es eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt. Auch die kommenden Teile der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth sowie der noch unbekannte dritte Teil – sollen laut Square Enix auf allen großen Plattformen verfügbar sein.

Das Vergleichsvideo:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO