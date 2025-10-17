40 Millionen spielen das Wuxia-RPG schon, jetzt erscheint Sword of Justice auch im Westen

Im Heimatmarkt China hat man das ambitionierte Open-World-MMORPG bereits veröffentlicht und verzeichnete schon über 40 Millionen Spielende. Nach der erfolgreichen Beta blickt Sword of Justice auch im Westen inzwischen auf eine Million Vorabregistrierte zurück.

Jetzt haben die Macher den konkreten Veröffentlichungstermin zum Free-to-play-Spiel enthüllt, das ein Wuxia-Erlebnis verspricht, welches in der späten Nördlichen Song-Dynastie angesiedelt ist. Am 7. November können Interessierte weltweit auf PCs (auch Steam) sowie Mobilgeräten ran. Es gibt Cross-Platform-Play.

Sword of Justice lädt SpielerInnen dazu ein, ihre eigene Legende zu erschaffen. In Sword of Justice können sie als Krieger, Entdecker, Handwerker oder Gesellschaftsfigur ihr persönliches Abenteuer gestalten und sich mit anderen Spielern aus aller Welt in einer offenen, lebendigen Welt verbinden.

Ein zentrales Element des Spiels ist das sogenannte Converging-Paths-System, das Fortschritt und Belohnungen über verschiedene Spielstile hinweg vereint. Unabhängig davon, ob man PvP-Kämpfe bevorzugt oder lieber eine entspannte, Story-getriebene Reise erlebt, sollen alle SpielerInnen denselben Fortschritt und das gleiche Gefühl von Entwicklung erhalten.

Geld ausgeben ist optional

Die Monetarisierung in Sword of Justice ist laut Entwickler vollständig optional und rein kosmetischer Natur. Das soll für faire Bedingungen sorgen. NetEase hebt insbesondere auch den Einsatz fortschrittlicher KI-Technologie hervor. NPCs verfügen über sich entwickelnde Persönlichkeiten und Erinnerungen, was es ihnen ermöglicht, auf frühere Interaktionen zu reagieren und Entscheidungen der Spieler im Gedächtnis zu behalten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sword of Justice, NetEase, ZhuRong Studio