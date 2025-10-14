Neues „Final Fantasy“ spielt im modernen Tokyo: Dissidia Duellum Final Fantasy enthüllt

Square Enix hat heute wie versprochen den ersten Teaser-Trailer zum neuen Dissidia-Ableger veröffentlicht. Das Spin-off zur „Final Fantasy“-Serie bekommt mit Dissidia Duellum Final Fantasy einen neuen Eintrag.
Keine Überraschung: der Titel spielt im modernen Tokyo. Das hatte sich nach den ersten Teaser-Bildern am Wochenende schon angedeutet, die unter anderem die berühmte Musashino Street in Shinjuku zeigten. Jetzt wissen wir noch mehr.
Es handelt sich demnach um einen 3-vs-3-Team-Boss-Arena-Fighter. Ihr tretet mit einem Team aus drei Charakteren gegen ein anderes Team an und versucht, den Boss schneller zu erledigen. Zur Wahl stehen euch dabei natürlich zahlreiche Charaktere der „Final Fantasy“-Serie.
Story und Charaktere
Zu den bereits vorgestellten Charakteren gehören der Krieger des Lichts, Kain Highwind, Terra Branford und Rinoa Heartilly sowie Zidane Tribal, Lightning, Prompto und natürlich Cloud Strife. Auch Gaia aus Final Fantasy XIV und Krile Mayer Baldesion aus Final Fantasy V könnt ihr wählen.
Die bisher angedeutete Story scheint nicht besonders tiefgründig, dürfte aber vielleicht sowieso hinter dem Gameplay zurückstehen. Ein riesiger Kristall erscheint in Tokyo, der mit der Zeit zu einer vertrauten Präsenz wurde. Doch die friedlichen Zeiten fanden ein Ende, als Monster auftauchen und den Kristall verschmutzen. Die Menschheit stürzt in Verzweiflung und die bewaffneten Krieger tauchen auf, um der Lage Herr zu werden.
Die Menschen nennen sie Geister. Reden können sie trotzdem: Es gibt eine komplette, japanische Sprachausgabe. Den Fähigkeiten der Charaktere kommt offenbar eine besondere, visuelle Bedeutung zu. Der Trailer zeigt so etwas wie Kärtchen mit Artworks, die für Fähigkeiten stehen. Die Illustrationen stammen von berühmten Künstlern wie Yoshitaka Amano oder Toshitaka Matsuda.
Möglicherweise kann man die Charaktere damit ausstatten und hier verbirgt sich eine erste, attraktive Monetarisierung des Free-to-Play-Spiels, das In-App-Purchases bietet. Die verschiedenen Outfits, die der Trailer für Charaktere vorstellt, dürften ziemlich sicher in diese Kategorie gehören.
Die Veröffentlichung von Dissidia Duellum Final Fantasy ist weltweit für 2026 auf Mobilgeräten vorgesehen. Eine erste Closed-Beta soll in Kürze stattfinden, ist allerdings auf die USA und Kanada beschränkt. Charaktere und Story sollen nach und nach erweitert werden. Das 2017 an den Start gebrachte Mobile-Game Dissidia Final Fantasy Opera Omnia hatte 2024 seine Services eingestellt.
Der erste Trailer:
Ich bin ernsthaft überrascht, dass man nach dem Reinfall mit Dissidia NT überhaupt nochmal so etwas macht. Aber gut, das ist Mobile-only, kostet also verhältnismäßig wenig Geld.
Selbst wenn's auf Konsole verfügbar wäre, würde es mich nicht interessieren. Die beiden PSP-Ableger waren mir von der Steuerung zu verworren und NT war einfach nur *gähn*. Bin mit dieser Spin-off-Reihe nie warm geworden.
Das is ja noch generischer als ich erwartet hab. Klingt wirklich wie eine NT mobile Adaption mit denselben Problemen.
Ich mag den sanften Cel-Shading Stil aber damit hörts dann auch auf.
Gerade solche Spiele, komplett in 3D wo man schnelle Reflexe braucht und man sich fix bewegt frage ich mich wie man das vernünftig aufn Handy spielen will.
Habe bis heute auch nicht verstanden wie man Genshin oder Zenless auf einem Handy spielen kann.
Naja, denke das wird so ne Jahresfliege bis man das Projekt wieder einstampft. Schade nur das man hier "Dissida" für Marketing Zwecke benutzt hat.
Naja zumindest eine gute Sachen hat das ding gebracht und zwar echt gut aussehende offizielle Artworks der Charaktere in moderner Kleidung. Sieht echt verdammt gut aus (vor allem Gaia und Lightning)
Die PSP-Ableger habe ich wirklich gerne gespielt, aber alles was so danach zu Dissidia kam ist nicht meins. So auch hier. Schon alleine das Setting... die Bilder in der Ankündigung hatten mich das schon erahnen lassen und da war das Interesse direkt null.
Ich weiß nicht wie viele Leute das wirklich machen, aber man könnte nen Controller per Bluetooth ans Handy koppeln und so normal spielen.