Neues „Final Fantasy“ spielt im modernen Tokyo: Dissidia Duellum Final Fantasy enthüllt

Square Enix hat heute wie versprochen den ersten Teaser-Trailer zum neuen Dissidia-Ableger veröffentlicht. Das Spin-off zur „Final Fantasy“-Serie bekommt mit Dissidia Duellum Final Fantasy einen neuen Eintrag.

Keine Überraschung: der Titel spielt im modernen Tokyo. Das hatte sich nach den ersten Teaser-Bildern am Wochenende schon angedeutet, die unter anderem die berühmte Musashino Street in Shinjuku zeigten. Jetzt wissen wir noch mehr.

Es handelt sich demnach um einen 3-vs-3-Team-Boss-Arena-Fighter. Ihr tretet mit einem Team aus drei Charakteren gegen ein anderes Team an und versucht, den Boss schneller zu erledigen. Zur Wahl stehen euch dabei natürlich zahlreiche Charaktere der „Final Fantasy“-Serie.

Story und Charaktere

Zu den bereits vorgestellten Charakteren gehören der Krieger des Lichts, Kain Highwind, Terra Branford und Rinoa Heartilly sowie Zidane Tribal, Lightning, Prompto und natürlich Cloud Strife. Auch Gaia aus Final Fantasy XIV und Krile Mayer Baldesion aus Final Fantasy V könnt ihr wählen.

Die bisher angedeutete Story scheint nicht besonders tiefgründig, dürfte aber vielleicht sowieso hinter dem Gameplay zurückstehen. Ein riesiger Kristall erscheint in Tokyo, der mit der Zeit zu einer vertrauten Präsenz wurde. Doch die friedlichen Zeiten fanden ein Ende, als Monster auftauchen und den Kristall verschmutzen. Die Menschheit stürzt in Verzweiflung und die bewaffneten Krieger tauchen auf, um der Lage Herr zu werden.

Die Menschen nennen sie Geister. Reden können sie trotzdem: Es gibt eine komplette, japanische Sprachausgabe. Den Fähigkeiten der Charaktere kommt offenbar eine besondere, visuelle Bedeutung zu. Der Trailer zeigt so etwas wie Kärtchen mit Artworks, die für Fähigkeiten stehen. Die Illustrationen stammen von berühmten Künstlern wie Yoshitaka Amano oder Toshitaka Matsuda.

Möglicherweise kann man die Charaktere damit ausstatten und hier verbirgt sich eine erste, attraktive Monetarisierung des Free-to-Play-Spiels, das In-App-Purchases bietet. Die verschiedenen Outfits, die der Trailer für Charaktere vorstellt, dürften ziemlich sicher in diese Kategorie gehören.

Die Veröffentlichung von Dissidia Duellum Final Fantasy ist weltweit für 2026 auf Mobilgeräten vorgesehen. Eine erste Closed-Beta soll in Kürze stattfinden, ist allerdings auf die USA und Kanada beschränkt. Charaktere und Story sollen nach und nach erweitert werden. Das 2017 an den Start gebrachte Mobile-Game Dissidia Final Fantasy Opera Omnia hatte 2024 seine Services eingestellt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Dissidia Duellum Final Fantasy, Square Enix, NHN PlayArt