Im neuen Kurz-Anime zu Digimon Story: Time Stranger wird es emotional

Es sollte ein ruhiger und sonniger Frühlingstag in der Stadt werden, doch plötzlich tauchen wilde Digimon auf: Diese Szene kennen wir aus nahezu jedem Digimon-Anime. Und auch im Anime-Short „Prelude“ zu Digimon Story: Time Stranger wird das TV-Trope rund um den jungen Inori und ihren jüngeren Bruder Yuta in den Mittelpunkt gestellt.

Die Handlung zeigt die Geschwister unmittelbar vor den Ereignissen des Hauptspiels und stellt ihre Bindung zueinander sowie ihre Lebenssituation in den Fokus. Untermalt wird die emotionale Kurzgeschichte vom Titelsong des Spiels, „wherever you are“ von reche.​

„Ich kämpfe für dich und für deine Familie, die zu Hause auf dich wartet.“

Die Inszenierung stimmt auf die Themen ein, die euch später im Spiel erwarten. Die familiären Beziehungen, der Schutz der Liebsten und viele bekannte Digimon führen euch an das neueste Monster-Abenteuer von Bandai Namco heran.

Regie für den kurzen Anime-Auszug des Spiels führte Taku Kimura (bekannt aus Star Wars: Visions) und das Drehbuch stammt von Teruhiro Shimogawa. Die Charakterdesigns verantwortet Shinobu Isoko. Der Anime-Prolog bietet einen emotionalen Einstieg und macht neugierig auf die darauffolgenden Ereignisse der Hauptgeschichte.

Wem der Anime-Short Lust auf mehr gemacht hat, kann sich das Spiel zum Beispiel bei Amazon kaufen* – es ist bereits vor zwei Wochen für Playstation 5, Xbox Series und PC-Steam erschienen. Und feierte bereits erste Erfolge!

Der Anime Short:

