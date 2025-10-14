„Liebeserklärung an ältere Fans“, aber „kein Comeback“ – Medienecho zu Pokémon-Legenden: Z-A

Die Reviews zu Pokémon-Legenden: Z-A sind da! Und es gibt ganz verschiedene Meinungen zum neuen Pokémon-Abenteuer. Weil unsere Review noch nicht fertig ist, wollen wir deshalb in einem kleinen Medienecho auf bisherige Rezensionen blicken.
Die Ausgangslage: derzeit 83 Punkte im Durchschnitt bei Opencritic und 81 Punkte bei Metacritic. Das zeugt von einer weiten Wertungsspanne und genau die gibt es auch zu beobachten. Während VGC volle Punktzahl verteilt, gibt es von Eurogamer „nur“ 3 von 5 Punkten.
Eurogamer nennt Pokémon-Legenden: Z-A eine „fokussierte – und herrlich alberne – Rückkehr zu alter Form“, will aber „noch kein Comeback“ sehen. Als wäre Pokémon jemals weg gewesen. Punktabzug gibt es für die visuellen Begrenzungen, fehlende Dungeons und den zu leichten Schwierigkeitsgrad. Auch sei das Spielerlebnis nach einer Weile repetitiv. Charme, Humor und der Soundtrack werden hingegen gelobt. Ein „proof of concept“ für eine Rückkehr zu alter 2D-Stärke im 3D-Gewand.
VG247 ist deutlich euphorischer. Nostalgie und neue Mechaniken würden sich zu großartigen Pokémon-vibes verbinden. Nur die zu einfache Grafik und hin und wieder unausgereifte Mechaniken würden das beste Pokémon-Spiel trüben, das Autorin Lottie Lynn seit langem gespielt habe.
Kampfsystem die Innovation
Die Story würde sich anfühlen, als könnte sie aus einem Pokémon-Film stammen, was nichts Schlechtes sei. Die Geschichte sei zudem geschickt im Gameplay verwoben. Was für Arceus das Pokémon-Fangen war, sei für Z-A der Echtzeitkampf. Die „Innovation“ des Spiels, auch wenn man manchmal spüre, dass traditionelle Mechaniken noch durchkommen. Grafik und Leistung seien aber auch weiterhin die Achillisferse der modernen Pokémon-Spiele.
VGC vergibt, zur Erinnerung, volle Punktzahl. Und nennt Z-A eine Liebeserklärung an ältere Fans der Serie, welche Arceus in jeder Hinsicht noch einmal übertreffe. Selbst die Einschränkungen der Switch-1-Version könnten dem Abenteuer nichts anhaben.
Der neue Teil der Legends-Serie würde wieder interessante Ideen bringen, das Setting wird gelobt, das Kampfsystem übertreffe alle Erwartungen und die Mega-Kämpfe und „Z-A Royale“ echte Highlights. Der Soundtrack wird ebenso gefeiert. Nur, dass die „Switch 1“-Version das Spiel „offensichtlich zurückgehalten“ habe, wird gerügt, führt aber nicht zum Punktabzug.
Endlich der Reihe würdig
IGN verweist auf eine knappe Review-Zeit und ein striktes Embargo und will noch keine Wertung verteilen. Rebekah Valantine bringt trotzdem mehrere Seiten zu Papier und findet, das Spiel habe nach etwa zwei Dutzend Stunden die meisten Befürchtungen zerstreut. Nicht revolutionär, aber wirklich gut sei es. Sie habe Spaß, das Erkunden wird belohnt, die Geschichte fesselt und die „Switch 1“-Version sei keine Katastrophe. Es könne am Ende „endlich ein 3D-Spiel“ sein, „das der Pokémon-Reihe würdig“ sei.
Überzeugt? Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober für Nintendo Switch und Switch 2. Im Wettstreit um die Kundschaft gibt’s Pre-Launch-Rabatte. Amazon geht aktuell sogar auf 55,00 Euro* für die „Switch 2“-Version runter. 15 Euro günstiger!
Das die Story gelobt wird weckt natürlich mein Interesse, wobei man aber auch bedenken muss dass das bisherige Niveau der Reihe ja sehr weit unten war weshalb das jetzt für jrpgs im allgemein immer noch viel zu schwach sein könnte. Mal schauen vielleicht wenn ich es irgendwann mal im sale (lustig Hoffnung oder ) oder bei einem 3 für 2 Ding sehe, nehme ich es mal mit (es läuft zumindest in 60 fps ). Und der Tradition willens da ich es bis jetzt noch nicht gesagt habe, aber bitte macht ein neues Mystery Dungeon (laut leak leider in den nächsten 5+ Jahren nicht geplant ).
Was das Spiel selber betrifft, bin ich immer noch hin und her gerissen. Da hätte ich mir eine Demo gewünscht.
Ich würde den Score bei über 40 Kritiken nicht einmal als "Divisive" bezeichnen, die meisten Outlets haben wohl ihren Spaß mit dem Spiel. RPG Site hat ne 9 vergeben, sieht man auch eher selten. Also ja, ich hätte zum Launch dann doch eher mit einem Metascore 75-77 gerechnet. Ich denke, die obligatorische IGN 6-7 wird den Score noch etwas nach unten ziehen, aber, zu meiner Überraschung, ist es wohl nicht der Rohrkrepierer geworden, den ich fast schon befürchtet hatte.
Hätte fast schon gedacht, der Release könnte nun etwas durch den Pokemon Giga-Leak von gestern überschattet werden, aber Legenden: Z-A scheint wohl doch genug auf eigenen Beinen stehen zu können.
hab die demo auf der gamescom zocken können steuerung finde ich ein bissen naja aber ansonsten war es ok daher auch bestellt und mal bei nintendo direkt wo ich jetzt denke das es fehler war.. hab das gefühl das es wirklich nicht donnerstag da ist
Insofern ein Dungeon auch bedeutet, dass man einen verschachtelten Gebäudekomplex bzw Höhlenstruktur in einem Berg oder See erkunden und Kämpfe darin bestreiten kann haben die ersten Generationen durchaus eine Menge "Dungeons" auf Lager gehabt, die komplex genug waren um einen als Spieler etwas zu fordern. Ich glaube dass man diese "Dungeons" wegrationalisiert hat ist mit Gen 5 oder 6 langsam gekommen, jedenfalls kann ich das nicht genau beurteilen da ich abgesehen von Sonne und Mond nach Schwarz und Weiss keine Gen mehr angefasst habe.
Der Felstunnel oder das Rocket HQ aus Gen 1 waren solche Paradebeispiele eines Dungeons wo du erst einmal blind warst und auf gut Glück dich orientieren musstest bis du dann ein grobes Bild von deinem Standort hattest.
Zum Artikel selbst... hört sich ja besser an als befürchtet. Ich hatte ja mit nem ähnlichen Grafik Fiasko wie Karmesin/Purpur gerechnet, insofern hat man wohl zumindest ein bisschen was bei Gamefreak aus dem Schlamassel gelernt. Interesse habe ich aber keins, da ich mit dem Stadtsetting nicht warm werde und auch sonst viele Neuerungen der Reihe nicht nachvollziehen kann und will.