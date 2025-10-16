Hamaguchi ist sicher, dass ihr den Abschluss der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII liebt

In einem Interview während der Brazil Game Show 2025 bestätigte Naoki Hamaguchi, dass das Team hinter dem dritten Teil der „Final Fantasy VII Remake“-Trilogie bereits eine „klare Idee“ für das Finale der Trilogie habe.
Laut dem Director werde der Abschluss sowohl Old-School-Gamer, die das Original gespielt haben, als auch diejenigen ansprechen, die mit der neuen Trilogie eingestiegen sind. Hamaguchi verriet außerdem, dass er sehr zuversichtlich in Bezug auf das kommende Spiel sei und dass der Titel „von allen geliebt werden“ wird.
Große Worte! Hamaguchi erklärt in dem Interview auch, dass das Team „einige Teile hätte streichen“ und das gesamte Projekt in ein einziges Spiel pressen können. Stattdessen wollte man die neuen Technologien aber in vollem Umfang nutzen, um die bekannte Geschichte neu zu gestalten.
Wann Fans mit dem letzten Teil der groß angelegten Trilogie rechnen dürfen, bleibt noch unklar. Vielleicht profitiert eine potenzielle PS6-Version ja bereits von umso neuerer Technologie? Das stellte jedenfalls PlayStation-Chefarchitekt Mark Cerny erst kürzlich quasi in Aussicht. Übrigens: Auch wir haben kürzlich mit Naoki Hamaguchi über diverse Themen gesprochen. Hier findet Ihr eine Übersicht.
via GameRant, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
7 Kommentare
Ich werde es vermutlich nicht lieben, aber sicherlich "sehr mögen".
Ich mochte die anderen beiden Teile der Remake-Teile echt gern, sogar mehr als das Original (und ja, dafür DÜRFT ihr mich köpfen, bei der aktuellen Lage der Welt würdet ihr mir sogar einen Gefallen tun).
Zwar kann ich mit den Neuinterpretationen wie diesen seltsamen Schicksalsgeistern auch überhaupt nichts anfangen, aber wann immer sich das Spiel nah ans Original hielt (was gerade in Rebirth oft der Fall war), gefiel mir das Writing der Remakes einfach besser. Die Dialoge im Original empfand ich im Vergleich als zu konstruiert und unnatürlich, zumal es später ja der Fall war, dass oft nur Charaktere dabei waren, die man in die Party aufgenommen hatte, sodass sie in wichtigen Sequenzen irgendwie fehl am Platz wirkten und nicht viel zu sagen hatten. Das hat das Remake für mich besser gelöst.
Zumal ich auch die Open World (oder Open Zones, wie auch immer ihr das nennen wollt) von Rebirth echt gelungen fand und sie viel Abwechslung hatte. Das Spiel war insgesamt viel zu lang, aber ich bin schon beeindruckt, was man alles für coole Sequenzen eingebaut hat. Ich hoffe, dieser Trend setzt sich im letzten Teil fort.
Also ja, ich freu mich drauf und werde es auch mit Freuden spielen. Ich hoffe nur, dass man in der Neuinterpretation nicht zu sehr abdreht, trotz meiner Probleme mit dem Writing finde ich nach wie vor, dass Final Fantasy 7 eine originalgetruere Nacherzählung ohne diesen Schnickschnack eher verdient hätte.
"Aerith überlebt" DLC - 49,95
"Aerith stirbt" DLC - 49,95
Sowas würde mich null wundern.
Mir wird es bestimmt gefallen, mir hat ja auch das Rebirth Ende gefallen. Ich fand es sogar sehr leicht zu verstehen(Die sache mit Aerith).
Bisher hat mir alles bis auf die vielen Minispiele, sehr gut gefallen.
Part 3 wird mich bestimmt auch wieder so zurück lassen...
Wir wissen, dass kein Spiel von ALLEN geliebt wird. Das dürfte auch beim Abschluss der FF7-Remake-Trilogie nicht anders sein. Mit solchen absoluten Aussagen macht man sich unnötigerweise selbst zur Zielscheibe.
Vielleicht hat er mit einberechnet, dass bei Teil 3 nur noch Leute dabei sind, die das Remake-Projekt wirklich lieben Ich meine, unrealistisch ist es nicht. Wer jetzt noch dabei ist, wird die Reihe dann denke ich auch mögen. Ob "Lieben" da wirklich der korrekte Begriff ist weiß ich nicht, sowas ist immer schwer zu sagen. Aber die Leute, die der Sache nichts abgewinnen können, sind halt unlängst weitergezogen. Die Gruppierung, die wartet, bis alle 3 Teile erschienen sind noch nicht mitgezählt. Aber im Grunde ja, es werden deutlich passionierte Fans sein, die bei Teil 3 am Start sind.