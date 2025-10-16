Hamaguchi ist sicher, dass ihr den Abschluss der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII liebt

In einem Interview während der Brazil Game Show 2025 bestätigte Naoki Hamaguchi, dass das Team hinter dem dritten Teil der „Final Fantasy VII Remake“-Trilogie bereits eine „klare Idee“ für das Finale der Trilogie habe.

Laut dem Director werde der Abschluss sowohl Old-School-Gamer, die das Original gespielt haben, als auch diejenigen ansprechen, die mit der neuen Trilogie eingestiegen sind. Hamaguchi verriet außerdem, dass er sehr zuversichtlich in Bezug auf das kommende Spiel sei und dass der Titel „von allen geliebt werden“ wird.

Große Worte! Hamaguchi erklärt in dem Interview auch, dass das Team „einige Teile hätte streichen“ und das gesamte Projekt in ein einziges Spiel pressen können. Stattdessen wollte man die neuen Technologien aber in vollem Umfang nutzen, um die bekannte Geschichte neu zu gestalten.

Wann Fans mit dem letzten Teil der groß angelegten Trilogie rechnen dürfen, bleibt noch unklar. Vielleicht profitiert eine potenzielle PS6-Version ja bereits von umso neuerer Technologie? Das stellte jedenfalls PlayStation-Chefarchitekt Mark Cerny erst kürzlich quasi in Aussicht. Übrigens: Auch wir haben kürzlich mit Naoki Hamaguchi über diverse Themen gesprochen. Hier findet Ihr eine Übersicht.

via GameRant, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix