Zelda- und Ghibli-inspiriertes Indie-Game nimmt euch mit an die kroatische Adriaküste

Das kroatische Indie-Studio Tiny Meow hat bekannt gegeben, dass Bura: The Way the Wind Blows am 27. Oktober 2025 auf Steam erscheinen wird. Das Cozy-Adventure ist gleichzeitig das Debütspiel des Studios.

Das mit gut 37.000 US-Dollar einst bei Kickstarter finanzierte Bura ist sichtlich von „Studio Ghibli“-Filmen und Zelda: Breath of the Wild inspiriert, womit die Macher auch ganz offen umgehen. Viel Inspiration zieht Bura außerdem aus adriatischen Volksmärchen.

Bura entführt Spielerinnen und Spieler an die Adriaküste und erzählt die Lebensgeschichte eines Mädchens, das vom Kindesalter bis ins hohe Alter heranwächst. Auf ihrer Reise erkunden SpielerInnen verschiedene Küstendörfer, Olivenhaine und ruhige Hügel und entdecken Erinnerungen, die den Lauf der Zeit widerspiegeln.

„Wir wollten ein Spiel entwickeln, das sich wie eine frische Meeresbrise anfühlt. Ein Spiel, das ruhig, nachdenklich und voller Wärme ist“, sagte Renato Lovrekovic, Lead-Developer bei Tiny Meow. „In Bura geht es darum, wie die Zeit vergeht, wie Orte uns prägen und wie Erinnerungen wie der Wind nachwirken. Es ist unsere Liebeserklärung an das Leben an der Küste, an Wachstum und Veränderung.“

Bura: The Way the Wind Blows setzt auf Erkundung und Atmosphäre statt auf Kämpfe oder Herausforderungen. Ihr könnt euch frei bewegen, euch Zeit nehmen und die ruhige Umgebung auf euch wirken lassen. Ein aktueller Trailer vermittelt euch dazu einen Eindruck, eine spielbare Demo gibt es bei Steam!

Der neue Trailer:

via PR, Kickstarter, Bildmaterial: Bura: The Way the Wind Blows, Tiny Meow