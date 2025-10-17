Square Enix kündigt Catrip Ueno an, das ein interessantes Spielkonzept bietet

Square Enix hat mit Catrip Ueno ein neues Mobile-Game angekündigt, das an Augmented-Reality-Erlebnisse wie Pokémon GO oder Pikmin Bloom erinnert. Mit Catrip Ueno müsst ihr tatsächlich existierende Orte besuchen, um im Abenteuer voranzuschreiten.

Das Spielprinzip besteht darin, Rätsel zu lösen, um den nächsten Zielort zu finden, digitale Stempel zu sammeln und die Geschichte voranzutreiben. Eine Art moderne Schnitzeljagd sozusagen. Wer nicht weiterkommt, erhält Hinweise über die offizielle Website.

Typisch japanisch: Square Enix bittet darum, dass man keine Passanten belästigt, diese seien nicht Teil des Spiels. Als zusätzliche Motivation winken Coupons, die sich in Geschäften im tokyoter Stadtteil Ueno einlösen lassen. So könnt ihr also Ueno entdecken und gleichzeitig auch noch die Wirtschaft ankurbeln.

Catrip Ueno kostet 2.500 Yen, etwa 16 US-Dollar. Dafür gibt es nicht nur Zugang zur App, sondern auch eine kleine Tasche mit einem Key-Artwork zum Spiel und weiteren benötigten Materialien, die offenbar bei späteren Rätseln zum Einsatz kommen. Das Set gibt es in Geschäften, aber auch im Square Enix e-Store.

Ein interessantes Konzept, oder? Square Enix will die Catrip-Reihe weiter ausbauen, offensichtlich ist der Stadtteil Ueno nur der Anfang. Es dürften weitere Bezirke oder Regionen folgen. Bei entsprechendem Erfolg vielleicht auch international, wer weiß?

Ein Trailer zum Spiel:

via Siliconera, Bildmaterial: Catrip Ueno, Square Enix