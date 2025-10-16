Kategorie „kurios“ – die neuen McDonald’s-Burger zu Street Fighter sorgen für Aufsehen

Videospiel-Kooperationen bei McDonald’s kennen wir vor allem aus Japan. Wenn es eine solche nach Deutschland schafft, dann geht es dabei meistens ums Happy Meal. Die Absicht dahinter ist leicht durchgeschaut: Kids und neues Publikum ins Schnellrestaurant locken.

Mit Pokémon klappt das zuverlässig, aber auch ungewöhnliche Kooperationen wie jene zu Black Myth: Wukong in China haben schon für Aufsehen gesorgt. Die neueste Videospiel-Zusammenarbeit ist nicht weniger aufregend!

Gemeinsam mit Capcom bringt die Fast-Food-Kette in Japan ab dem 22. Oktober eine exklusive Kooperation rund um das traditionsreiche Kultspiel Street Fighter II an den Start. Die „Street Fighter“-Themenkampagne, die bis November andauern wird, bietet passende Burger.

Teaser und erste Reaktionen

Der Teaser vom 15. Oktober sorgte auf Twitter für Spekulationen. Er erste zeigte die Silhouette von Guiles ikonischer Abwehrhaltung aus Street Fighter II, versehen mit dem Satz 何かを待っている…。 („Warten auf etwas…“).

Wenige Stunden später erschien ein weiteres Bild mit der gesamten Kämpfer-Crew des Spiels in ihren Siegesposen sowie der Ankündigung: 明日発表、やつらが会いにくる。 („Morgen gibt es Neuigkeiten, sie sind auf dem Weg.“).

Jetzt ist klar: Das Projekt basiert nicht auf dem aktuellen Street Fighter 6, sondern zielt auf Nostalgie – konkret auf die Ästhetik und Figuren von Street Fighter II aus dem Jahr 1992.

Exklusive Menüs und Werbespots

Japanische Fans entdeckten bald erste Werbeplakate, die genauere Einblicke gaben. Das Kooperationsangebot ist auf Filialen beschränkt, die Frühstück servieren, und umfasst drei thematische Burger sowie zwei Getränke. Die Burger tragen markante „Street Fighter“-Elemente. Der Knoblauch-Mayonnaise-Burger mit Spiegelei repräsentiert Ryu und seinen Hadouken-Move, während der Fried Chicken Burger mit süßsaurer Mayo, von Ken und seiner dynamischen Kampftechnik inspiriert ist. Der Triple Cheeseburger steht dagegen für rohe Stärke im Spiel.

Die zwei Getränkevarianten McPhee’s Overflowing Energy und McFloat Overflowing Energy erhalten zudem spezielle Plastikbecher mit „Street Fighter“-Branding. Sie enthalten ein Apfel-Energy-Getränk und sind entweder als klassische Limonade oder mit Eiscreme-Topping erhältlich. Ken und Ryu zieren dabei exklusiv den Becher.

Marketingkampagne und Ingame-Event

Als Werbung veröffentlicht McDonald’s Japan mehrere Werbespots auf YouTube. In diesen Clips liefern sich die „World Warriors“ aus Street Fighter II spektakuläre Kämpfe, bei denen die neuen Menüs als zusätzliche „Spezialangriffe“ inszeniert werden.

In Street Fighter 6 gibt es gleichzeitig ein digitales Sonderevent statt, das die McDonald’s-Aktion feiert. SpielerInnen, die sich während des Kampagnenzeitraums einloggen, erhalten ein exklusives Farbset für M. Bisons Costume 2 – angelehnt an sein Outfit aus den japanischen Werbespots. Innerhalb des Battle Hubs für ihren Lieblingsburger abstimmen; das Menü mit den meisten Stimmen wird offiziell als „Gewinner“ gekürt.

Das Event findet exklusiv in Japan statt. Dass es auch außerhalb Japans verfügbar sein wird, ist wie schon zuletzt bei dem chinesischen Event zu Black Myth: Wukong unwahrscheinlich. Schade eigentlich …

Trailer zur Aktion:

via Dexerto, McDonald’s Japan, Bildmaterial: McDonald’s, Capcom