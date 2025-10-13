Stella Sora: Das neue Gacha-Game der Azur-Lane-Macher setzt einen besonderen Fokus

Yostar, Publisher von Azur Lane, Arknights und Blue Archive, bringt euch ein weiteres Gacha-Game für Android, iOS und PCs. Am 19. Oktober ist es so weit: Das Top-Down-Action-RPG Stellar Sora – diesmal eine In-house-Produktion – startet und kombiniert Fantasy-Elemente mit Roguelite-Gameplay und Visual-Novel-Elementen.

Die Handlung dreht sich um einen amnesischen Protagonisten namens „Tyrant“, der gemeinsam mit den sogenannten „Trekkern“ – einer Gruppe charismatischer Heldinnen – den farbenfrohen Kontinent Nova erkundet, Monolithen erforscht und uralte Geheimnisse aufdeckt.​

Fans schätzen die Anime-Ästhetik, charmante Charakterdesigns und eine ungewohnt starke Fokussierung auf Charakter-Beziehungen, welche euch die Charaktere durch tägliche Interaktionen und herzerwärmenden Erzählungen ans Herz wachsen lassen.

Stella Sora ist jetzt im App Store, bei Google Play und auf der offiziellen Website zur Vorabregistrierung geöffnet. Wer sich den über acht Millionen Fans bei der Vorregistrierung anschließt, erhält zusätzlich einige Belohnungen, die auf der offiziellen Webseite einsehbar sind. Ein älteres Gameplay-Video findet ihr hier.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stella Sora, Yostar