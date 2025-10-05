5 Millionen sind gespannt: Where Winds Meet erinnert mit Gameplay-Trailer an baldigen Launch

NetEase Games und Everstone Studio haben bekannt gegeben, dass das mit Spannung erwartete Where Winds Meet weltweit bereits mehr als fünf Millionen Vorregistrierungen erreicht hat.

Diesen Meilenstein erreicht man kurz vor der Veröffentlichung des Open-World-Wuxia-Action-RPG am 14. November für PCs sowie PS5. Und das feiert man: mit einem neuen Gameplay-Trailer.

Where Winds Meet wird free-to-play, zur Monetarisierung ist bislang wenig bis gar nichts bekannt. Kürzlich erst stellte man eine Roadmap vor, die alle drei Monate neue Inhalte wie neue Regionen und Charaktere beinhaltet.

Where Winds Meet erhebt für sich den Anspruch, das weltweit erste, originale „Wuxia-Open-World-Action-RPG“ zu sein. Das erste Wuxia-RPG mit einer offenen Spielwelt also. Es verbindet die Themen des Genres mit freier Erkundung.

Angesiedelt im China des 10. Jahrhunderts zur Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche, schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Schwertmeisters, der in einer zerrissenen Welt seinen eigenen Weg sucht. Die Spielwelt bietet über 20 unterschiedliche Regionen, die von der kaiserlichen Hauptstadt bis zu geheimnisvollen Märkten, Wüsten und Höhlen reichen. SpielerInnen können über 40 verschiedene „Martial Mystic Arts“ meistern, darunter Stile wie Tai Chi, Toad Style oder Lion’s Roar.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio