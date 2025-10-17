Ein echter Knochenjob: Kaiju vernichten ist nicht schwer, sie zu beseitigen dagegen sehr

Habt ihr euch schon einmal gefragt, was mit den riesigen Monsterkadavern passiert, die ihr regelmäßig in Videospielen bekämpft, ohne dass am Ende die Aasgeier über der Stadt kreisen? Die verschwinden nämlich nicht alle im Lebensstrom.

Natürlich ruft man euch, den Kaiju Cleaner! Im Spiel des Indie-Studios One More Time ist ein starker Magen gefragt, wenn ihr mit bis zu drei Freunden die Säge oder sogar schweres Gerät ansetzt. Dabei gilt es, aus den Eingeweiden das wertvollste herauszuholen und vielleicht auch im Körper die ein oder andere unerwartete Überraschung zu finden – hoffentlich positiv!

Der Kaiju Cleaner Simulator verlangt euch Präzision und Teamwork ab, während ihr kolossale Monsterleichen seziert und wertvolle Teile sorgfältig extrahiert. Danach muss die Umwelt vom Blut gereinigt werden und die Monsterreste auf den Schuttmüll gebracht werden.

„Nachdem wir Kaiju No. 8 gesehen haben, dachten wir, es könnte sogar härter sein, Kaiju-Reiniger zu sein als ihre Vernichter. Das ist ein Job für echte, harte Kerle. Unser Spiel ist für diejenigen, die keine Angst haben, sich die Hände schmutzig zu machen und Chaos in Spaß zu verwandeln“, heißt es von One More Time. Die Steam-Seite von Kaiju Cleaner ist jetzt online. Ihr könnt euch bereits für den ersten Playtest eintragen, der für Anfang 2026 geplant ist.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Kaiju Cleaner Simulator, One More Time, Spaghetti Cat