Bleach bekommt eine weitere Adaption und diesmal wird es ein Action-RPG

Der beliebte Manga und Anime Bleach bekommt eine weitere Adaption nach dem erst kürzlich veröffentlichten Bleach: Rebirth of Souls. Crunchyroll und A Plus Japan haben die weltweite Veröffentlichung von Bleach: Soul Resonance angekündigt.

Nach dem „Anime-Fighter“ Rebirth of Souls wird Soul Resonance ein Action-RPG, das allerdings nicht weniger auf Kämpfe setzt, wie der erste Trailer zeigt. Es soll noch in diesem Jahr für Mobilgeräte an den Start gehen und versucht einmal mehr, Faszination und Dramatik der Vorlage einzufangen und Fans in die Soul Society zu versetzen.

Die Geschichte soll den Erzählungen der Anime-Serie treu bleiben und wurde laut Crunchyroll mit großer Liebe zum Detail umgesetzt, damit Fans die emotionalen Kämpfe und ikonischen Momente authentisch nacherleben können. Ein innovatives Schwertkampfsystem, das dynamische Bewegungen und präzise Steuerung kombiniert, soll dabei auch spielerisch fesseln.

Kämpfe finden Seite an Seite mit dem eigenen Zanpakutō statt, wobei jede Waffe ein individuelles Feedback bietet und jeden Schlag spürbar machen soll. SpielerInnen können zudem nahtlos zwischen verschiedenen Charakteren wechseln, um synergetische Kombos zu entfesseln und strategische Teamaufstellungen zu meistern.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Bleach: Soul Resonance, Crunchyroll, A PLUS JAPAN