Neues Pixel-Art-Abenteuer will an goldene Ära der „Game Boy Advance“-RPGs anknüpfen

Philna Fantasy, ein kommendes Pixel-Art-Action-RPG von Another Indie und Silver Adventurer, lässt euch in die Rolle einer Abenteurerin von einem fremden Planeten schlüpfen. Ihr erkundet dabei den Kontinent Volant, eine offene Welt voller Monster, Dungeons und Rätsel.

Dabei gilt es, Ausrüstung und Fähigkeiten gezielt zu wählen, um den eigenen Charakter zu stärken und schließlich der Schatteninvasion entgegenzutreten. Der Stil erinnert dabei an klassische RPGs aus der „Game Boy Advance“-Zeit. Genau diesen Charme der „goldenen RPG-Ära“ will das Spiel auch einfangen.

Volant bietet zahlreiche versteckte Geheimnisse: clevere Rätsel öffnen bislang unpassierbare Türen, wertvolle Schätze warten darauf, entdeckt zu werden, und hochwertige Ausrüstung mit über 200 möglichen Modifikatoren erlaubt eine individuelle Spielweise.

Neben dem Kampf gegen Gegner können gesammelte Materialien zu Waffen, Ausrüstung, Tränken und Edelsteinen verarbeitet werden. Auch Aufträge von Einheimischen sorgen für Abwechslung und lukrative Belohnungen.

Eine Demo für Steam

SpielerInnen können außerdem aus verschiedenen einzigartigen Klassen mit eigenen Fähigkeiten wählen und mehr als ein Dutzend tierische Begleiter sammeln, die sie auf ihren Abenteuern unterstützen. Die Reise durch Volant kombiniert Kämpfe, Erkundung und Puzzles mit einer fortlaufenden Handlung, in der verschollene Erinnerungen aufgedeckt und eine umfassende Verschwörung aufgedeckt werden müssen, die das Königreich bedroht.

Philna Fantasy wird für Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen, wenngleich ein konkreter Veröffentlichungstermin noch nicht feststeht. Für PC-Steam ist bereits eine Demo verfügbar. Seht unten einen neuen Demo-Trailer und ein Trailer zum Spiel.

Demo-Trailer:

Der Trailer zum Spiel:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Philna Fantasy, Another Indie, Silver Adventurer