Trotz doppeltem Preis scheint ROG Xbox Ally X gegen Switch 2 den Kürzeren zu ziehen

Seit kurzem ist das ROG Xbox Ally X verfügbar und es schlägt mit rund 900 Euro ordentlich zu Buche. Da sollte man meinen, dass sämtliche Spiele auf dem Handheld-PC eine bessere Figur machen als auf Nintendo Switch 2.

Erste Vergleiche scheinen jedoch zu zeigen, dass die Switch 2 bei einigen der anspruchsvolleren Titel von Drittanbietern, die auf beiden Systemen verfügbar sind, tatsächlich die bessere Grafik bietet. Überraschung!

Cyberpunk 2077 ist quasi zum Maßstab dafür geworden, wie gut ein Spiel aussehen kann, insbesondere jetzt, da es auf der Switch 2 verfügbar ist. Tech-YouTuber ElAnalistaDeBits zog den Titel also ebenso heran, um einen Vergleich zwischen Switch 2 und dem ROG Xbox Ally X anzustellen. Und tatsächlich, die „Switch 2“-Version scheint eine bessere Figur zu machen.

Ein weiteres Beispiel: Star Wars Outlaws. Der YouTuber geht im Abschnitt „DLSS vs. FSR“ auf den Titel ein und stellt auch hier eine grafische Überlegenheit des Titels aus Switch 2 heraus. In den Kommentaren gibt es bereits Diskussionen, dass man für die beste Darstellung und Leistung an den Einstellungen des Ally X werkeln müsse.

Denn vermutlich findet sich die Wahrheit irgendwo zwischen optimalen Einstellung und aufwendigen Anpassungen. Vor dem Hintergrund, dass Switch 2 lediglich mit rund dem halben Preis des ROG Xbox Ally X zur Kasse bittet, ist das Ergebnis sicher trotzdem überraschend.

Das Vergleichsvideo:

via The Gamer, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED