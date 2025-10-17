Das kommende „Battle Royale“ zu Sonic erinnert an Fall Guys, nur mit mehr Speed

Sonic Rumble wird im November für PCs über Steam, iOS über den App Store und Android über Google Play erscheinen, wie SEGA ankündigte. Die Vorregistrierung ist ab sofort möglich.

Das neue Sonic-Spiel für Mobilgeräte bietet ein „Arcade Royale“, in dem man Sonic-typisch rennen, springen, Gegner besiegen und gegeneinander antreten kann. Der Stil ist dabei auffallend an das „Apple Arcade“-Spiel Sonic Dream Team angelehnt, der dem Spiel gut steht und bereits auf Smartphones angepasst wurde.

Feedback aus „Early-Rumble“ umgesetzt

In den letzten Monaten wurde Sonic Rumble weiterentwickelt, wobei alle Änderungen darauf abzielen, das Spielerlebnis zu verbessern. Die verlängerte Entwicklungszeit ermöglichte mehrere Updates, die das Grundspiel überarbeitet haben. Das Feedback der „Early-Rumblers“ wurde direkt berücksichtigt, insbesondere in drei Bereichen

Ein erweiterter, dynamischerer Spielkern: Neue Features unterstützen den Wettkampfcharakter. Spieler können ikonische Fähigkeiten nutzen, um Gegner zu behindern und sich mit Freunden zu Crews zusammenschließen, um an zeitlich begrenzten Veranstaltungen teilzunehmen und zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Außerdem wurden viele neue Spielstufen und Modi eingeführt, um das „Arcade Royale“ dauerhaft spannend zu halten.

Überarbeiteter Einstieg: Der Einstieg für neue Spieler wurde so gestaltet, dass diese schneller ins Action-Geschehen kommen. Die Benutzeroberfläche wurde verbessert, indem Missionen und Erfolge in einem übersichtlichen Hub zusammengefasst wurden, was die Bedienung erleichtert.

Fortschritt und Belohnungen: Die Systeme für kosmetische Inhalte und Charakterfortschritte wurden aktualisiert und vereinfacht, sodass sich jede Freischaltung lohnend anfühlt. Upgrades sind weniger aufwendig gestaltet. Das Belohnungs- und Shopsystem wurde angepasst, um für alle Spieler einen klaren und übersichtlichen Fortschrittspfad zu bieten. Dazu gehören erweiterte Punktestufen und vereinfachte Erfolge, die jede Leistung hervorheben.

Diese Änderungen sollen Sonic Rumble langfristig erfolgreich machen. Das Entwicklerteam arbeitet weiterhin an Verbesserungen und plant weitere Updates nach dem Start.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Sonic Rumble, SEGA, Rovio