Das war … Kalenderwoche 39/2024

Ihr habt es vermutlich gemerkt: In dieser Woche fand die Tokyo Game Show 2024 statt! Wir blicken ausführlich auf den Messebetrieb zurück. Zum Schluss findet ihr dann auch noch unsere vier neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Schon bevor es mit der Tokyo Game Show 2024 losging, hielten Sony mit der State of Play sowie Level-5 viel beachtete Livestreams ab. Danach folgten dann viele weitere Streams und Panels. Wir versorgen euch hier mit einer alphabetischen Übersicht über das Messetreiben sowie weiteren Nachrichten der Woche:

Nun kommen wir noch zu den aktuellen Reviews von JPGAMES. Dabei gaben sich gleich vier Hochkaräter die Ehre. Zunächst hat The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) (zum Testbericht) das Potential, den alten und neuen Ansatz der Reihe zu versöhnen. Der tolle Eindruck wird einzig durch die Technik geschmälert. Wenn euch der Sinn nach einem Jump-’n’-Run steht, dann dürfte Astro Bot (PS5) (zum Testbericht) etwas für euch sein. Insbesondere gilt es die intuitiv umgesetzte Bewegungssteuerung des DualSense-Controllers hervorzuheben. Daneben haben wir zwei aktuelle PC-Portierungen getestet. Die Qualitäten von Final Fantasy XVI (zum Testbericht) und God of War Ragnarök (zum Testbericht) sind unbestritten, die Portierungen überzeugen jedoch unterschiedlich.