Atelier Resleriana erhält einen weiteren Ableger für Konsolen und mit neuer Heldin

In diesem Jahr ging Atelier Resleriana auch im Westen an den Start und der Untertitel des Free-to-Play-Games wird heute wertvoll. Also, der Vollständigkeit halber: Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator heißt das Spiel.

Denn jetzt kündigte Koei Tecmo mit Gust bei der Tokyo Game Show ein weiteres Atelier Resleriana an. Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian wurde mit einem ersten Teaser-Trailer präsentiert.

Der Titel spielt – ihr ahnt es – im Universum des bereits veröffentlichten Free-to-Play-Ablegers, soll aber für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen und einen neuen Protagonisten bieten.

Das Alchemie-RPG soll 2025 erscheinen und „komplett offline“ spielbar sein. Darüber hinaus gibt es noch keinerlei weitere Details. Die offizielle Website findet ihr hier, den Teaser-Trailer seht ihr nachfolgend.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian, Koei Tecmo, Gust