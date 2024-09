Ghost of Yōtei: Atsu-Darstellerin sieht sich Belästigungen in den sozialen Medien ausgesetzt

Im Zuge der jüngsten Ausgabe von State of Play hat Sucker Punch Ghost of Yōtei angekündigt. Die Fortsetzung zu Ghost of Tsushima spielt viele Jahre nach dem ersten Spiel und widmet sich einer gänzlich neuen Protagonisten namens Atsu.

Der neue Geist wird von Komiker/in und Schauspieler/in Erika Ishii verkörpert. Nun sieht sich Ishii mit Belästigungen auseinandergesetzt. Zum einen, weil Ishii sich als genderfluid identifiziert, zum anderen, weil es sich bei Atsu um eine Protagonistin handelt.

Als Ishii ankündigte, in die Rolle von Atsu in Ghost of Yōtei zu schlüpfen, überschlugen sich Kommentare, in denen es hieß, das Spiel müsse „woke“ sein; die Ishii als „LGBT-Spinner“ bezeichnen; Ishiis Geschlechtsidentität und Aussehen angreifen und mehr. Viele dieser Kommentare – gerade die vulgären – wurden verständlicherweise blockiert.

Die offizielle Ankündigung des Spiels wird allerdings immer noch von besagter Thematik überschattet. Kommentatoren nennen das Spiel „Ghost of Wokei“ und lassen sogar das F-Schimpfwort fallen, während sie Ishii dazu auffordern, sie ebenfalls zu blockieren. Dieselben Leute, die Ishii online belästigt und sogar darum gebeten haben, blockiert zu werden, sind jetzt aber wütend, dass sie mundtot gemacht wurden: „Das wird Wunder für das Spiel bewirken. Da bin ich sicher.“

Einen nennenswerten Einfluss auf die Veröffentlichung des Spiels wird es sicherlich keinen haben. Ghost of Yōtei soll 2025 für PlayStation 5 erscheinen. Eine Einordnung zum Spiel durch einen Historiker lest ihr hier.

via The Gamer, Bildmaterial: Ghost of Yōtei, Sucker Punch, Sony