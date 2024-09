In 35 Minuten zum Kickstarter-Erfolg: Kampagne zu My Time at Evershine geht durch die Decke

Vor einigen Tagen kündigte Pathea Games mit My Time at Evershine den neuesten Teil der „My Time“-Reihe an. Inzwischen ist die dazugehörige Kickstarter-Kampagne am Start, mit der ihr die Entwicklung unterstützen könnt. Dazu veröffentlichte man begleitend auch einen neuen Trailer.

Falls ihr glaubt, Pathea Games solle My Time at Evershine doch mal schön alleine entwickeln, rechnet man vor: My Time at Sandrock habe etwa 12 Millionen US-Dollar gekostet und das Budget von Evershine soll in der ähnlichen Größenordnung liegen, führte Creative Director Zifei Wu in der Ankündigung aus. Und Fans sind durchaus bereit, vorzuschießen.

Die Kickstarter-Kampagne ging mit einem Zielbetrag von 200.000 US-Dollar an den Start und hat schon nach etwas über 24 Stunden die erste Million geknackt. Die Finanzierung stand schon nach 35 Minuten. Derzeit steht die Kampagne bei über 1.030.000 US-Dollar und fast 13.000 Unterstützenden. Damit sind bereits etliche Stretch-Goals erreicht.

Alle Unterstützenden dürfen sich zum Beispiel über ein Backer-Shirt freuen, ein Flirting-Feature ist freigeschaltet und bei weiteren Stretch-Goals haben Unterstützende direkten Einfluss. So können Unterstützende jetzt verschiedene Foto-Posen vorschlagen, die es dann möglicherweise ins Spiel schaffen.

Evershine soll auf dem Erfolg der Vorgänger aufbauen und sowohl Fans von RPGs als auch Lebenssimulationen gefallen. Unique-Sellingpoint soll diesmal eine neue Mechanik sein. Kleinere Routineaufgaben sollen ab sofort andere Charaktere übernehmen. Die Veröffentlichung ist für PlayStation 5, Xbox Series, PCs und ausdrücklich für die zukünftige Nintendo-Plattform geplant. Zur Kickstarter-Kampagne gelangt ihr hier.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: My Time at Evershine, Pathea Games