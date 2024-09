Ein neuer Termin und viele neue, gemütliche Details zu Tales of the Shire

Private Division und Wētā Workshop haben nach der Verschiebung im Rahmen eines Showcase den neuen Termin zu Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game enthüllt. Die Life-Sim im „Herr der Ringe“-Universum wird demnach am 25. März 2025 für PCs, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und bei Netflix Games erscheinen.

Im Showcase gab es viele neue Details zu Features und Inspirationen. Eine Aufzeichnung könnt ihr euch unten ansehen. „In Tales of the Shire begeben sich Spieler auf ein gemütliches Abenteuer und erfahren, wie das ruhige Leben eines Hobbits in J.R.R. Tolkiens Mittelerde aussieht“, lautet die Einführung.

Nach der Erstellung eures ganz eigenen Hobbits geht es in das neue, eigene Zuhause im verschlagenen Wasserau, um die einfachen Freuden des Hobbit-Lebens im Auenland zu genießen. Klingt das nicht cozy? Und noch ein vielversprechendes Versprechen obendrauf:

„Wētā Workshop ist seit mehr als 25 Jahren mit J.R.R. Tolkiens Mittelerde-Universum betraut und in dieser Zeit haben wir ein tiefes Verständnis für die Geschichte und eine tiefe Liebe zu Mittelerde aufgebaut. Diese Liebe fließt in unsere kreative Arbeit auf dem Bildschirm, bei Sammlerstücken und jetzt auch in unsere gemütlichen Simulationen“, so Richard Taylor, Mitbegründer und CEO von Wētā Workshop.

Im Wesentlichen geht es darum, Beziehungen zu aufzubauen und zu pflegen. Die beste Grundlage dafür im Sinne eines jeden Hobbits: natürlich Essen. Das erfordert wie im echten Leben Vorbereitung, Sorgfalt und natürlich Kochkünste. Und Zutaten. Durch Angeln, Sammeln, Gärtnern und Handel mit Nachbarn können der Platz und die Vorräte schnell aufgestockt werden. Mehr erklären euch die Macher im Showcase.

Das Showcase:

Bildmaterial: Tales of the Shire, Private Division, Wētā Workshop